Cătălin Drulă acuză PSD de „şantaj politic” privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei

„În primul rând vreau să spun că discuţia asta a susţinut şi mai devreme. Mie mi se pare că a făcut rău democraţia din România, lansată mai ales de PSD, care cumva a condiţionat şi a făcut chiar un şantaj. (…) care spune vom prăbuşi guvernarea, vom opri lucruri, dacă cineva candidează cu altcineva”, a spus Cătălin Drulă, duminică seara la TVR Info.

Privind electoratul din Bucureşti, Drulă a afirmat: „Eu cred că e o aliniere naturală în Bucureşti pe electoratul de dreapta şi mi-aş dori, şi avem încă discuţii, să am o susţinere şi de la PNL, pentru candidatura mea, şi nu numai, mai sunt partide mai noi care au idei, care se regăsesc în ceea ce spuneam şi eu mai devreme legat de ideile de transport, de mobilitate. Avem aceste discuţii încă”.

„Dacă aceste discuţii nu se vor concretiza, este totuşi o opţiune validă. Cetăţenii vor alege programul cel mai credibil”, a mai spus Cătălin Drulă.

„Nu cred că a făcut bine anul trecut, când a fost acea alianţă contra firii PNL-PSD, şi peste ţară, şi peste Bucureşti. Să nu uităm că sunt numai primari PNL şi PSD în sectoarele Bucureştiului”, a conchis fostul preşedinte USR.