Candidatul PSD, Daniel Băluță, îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blaturi”

„Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat electoral cu colega. Și toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are, face parte din strategia dânsului, dar e un blat”, a spus Băluță, miercuri, la Antena 3 CNN.

„Asta înseamnă o înțelegere prealabilă între cei doi candidați. Asta este opinia mea. Și, dacă vedeți, unul pe altul nu se atacă niciodată. Nu despre domnul Drula. Are blat cu doamna candidat. Este candidata independentă”.

Un nou sondaj realizat de CURS indică o luptă foarte strânsă în competiția pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce cu 26% din intențiile de vot și ar câștiga alegerile programate duminică, 7 decembrie.

Pe locul al doilea se află Ciprian Ciucu, candidatul PNL, cu 23%, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă (USR), care este cotat la 22%. Diferența de un procent dintre cei doi sugerează o mobilizare intensă în ultimele zile de campanie, potrivit Gândul.

Pe poziția a patra se situează Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR și PNȚCD, care ar obține 17% din voturi.