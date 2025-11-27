Băluță promite sală polivalentă în București, dar nu înainte de 2028

Proiectarea și studiile de fezabilitate pentru o sală polivalentă vor consuma timp. Construcția ar putea dura până în 2030-2031 pentru a crea un „obiectiv de referință” pentru oraș.

Întrebat la DC News dacă Bucureștiul va avea o sală polivalentă, Băluță a răspuns ferm: „Garantat o să avem o sală polivalentă”.

Candidatul PSD a explicat însă că este imposibil ca sala să fie gata până în 2028 din cauza timpului necesar pentru proiectare și autorizații. „Modul în care se proiectează, se face studiul de fezabilitate și toate lucrurile acestea consumă timp, mai ales că trebuie să creăm un obiectiv de referință pentru acest oraș”, a spus Băluță.

Sală polivalentă: Trebuie aduși cei mai buni arhitecți

El a subliniat că trebuie aduși cei mai buni arhitecți pentru a concepe sala polivalentă și cei mai buni executanți pentru construcție.

Din experiența sa, Băluță estimează că proiectul poate începe în 2028, iar construcția ar dura 2-2,5 ani pentru o sală de 10.000-20.000 de locuri.

Lucrurile bune durează

„Lucrurile bune durează. Deci asta este o realitate. Lucrându-se, susținându-se, poate să dureze 2 ani, 2 ani și jumătate să construiești o sală”, a declarat candidatul PSD, sugerând că sala ar putea fi gata în jurul anilor 2030-2031.

Întrebat de unde vor veni banii pentru proiect, în contextul în care România traversează o perioadă de austeritate, Băluță a subliniat că Bucureștiul este în top la venituri și că „e o rușine să venim să spunem că nu avem bani”.