Băluță promite combaterea traficului de droguri din școli prin extinderea modelului de la Sectorul 4

Întrebat, la Antena 3 CNN, despre situația alarmantă din școlile și liceele capitalei, unde „copiii de foarte multe ori nu se simt siguri” și unde „drogurile sunt precum sandvișurile cum erau pe vremuri în ghiozdane”, Băluță a răspuns că are un plan concret care presupune colaborare strânsă cu primăriile de sector.

Infracționalitatea în sectorul 4, cea mai scăzută

„Am rezolvat asta făcând secții de poliție pentru că este esențială colaborarea dintre poliția locală și poliția națională”, a explicat candidatul, referindu-se la experiența sa de la Sectorul 4, unde rata infracționalității este „cea mai scăzută din București”.

Băluță a menționat că a extins rețeaua de supraveghere cu camere video și a intensificat colaborarea cu Ministerul de Interne, iar „rezultatele nu au întârziat să apară, cifrele sunt cele care vorbesc”.

Candidatul PSD a subliniat că a preferat să fie „mult mai rezervat” în privința promisiunilor și a evitat planurile fantasmagorice”, concentrându-se pe realizări concrete.

„Astăzi pot să vin în fața dumneavoastră și să vă spun cu foarte multă franchețe astea sunt lucrurile pe care le-am făcut”, a declarat Băluță.

Școlile, liceele și grădinițele nu fac politică

Primarul sectorului 4 susține că „școlile, liceele, grădinițele, spitalele nu fac politică” și a însemnat bucureștenii „să voteze profesioniști, să voteze buni administratori”.