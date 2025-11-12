Prima pagină » Politic » Daniel Băluță: E timpul să punem capăt demagogiei și politicianismului ieftin

Daniel Băluță: E timpul să punem capăt demagogiei și politicianismului ieftin

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune că este momentul ca bucureștenii să nu mai gândească politic, ci să-i aleagă pe cei care au dovedit prin fapte.
Băluță, despre ideea construirii unui nou spital în Capitală: Bucureștiul întâi trebuie să-și rezolve problema cu cele 19 spitale pe care le are
Daniel Băluță: Sunt extrem de liniștit pentru că în acești 10 ani oamenii au văzut cine sunt
Planul lui Băluță pentru Capitală, dacă va ajunge primar: Cele trei lucruri care ar schimba fața orașului
Băluță despre proiectele concrete pentru București și ce ar schimba ca primar ales: „Suntem printre puținele primării care au construit spitale și finalizăm Spitalul Marius Nasta”
Băluță promite combaterea traficului de droguri din școli prin extinderea modelului de la Sectorul 4
Alexandra-Valentina Dumitru
12 nov. 2025, 22:10

„Cred că experiența ultimului an, în mod deosebit, m-a făcut să am curajul necesar să mă prezint în fața oamenilor ca Daniel Băluță. Să vin în fața oamenilor cu lucrurile pe care le-am făcut, cu lucrurile pe care le fac și cred că asta este cel mai important pentru oameni. Oamenii trebuie să aleagă, din punctul meu de vedere, pe cei care au dovedit, pe cei care au făcut și facă”, a declarat Băluță, miercuri, la Antena 3 CNN.

Băluță a subliniat că este momentul ca bucureștenii să depășească logica strict politică în alegerea primarului.

Este timpul să punem capăt politicianismului ieftin

„Să punem capăt demagogiei, să punem capăt acestui politicianism ieftin, pentru că dacă vom continua să gândim exclusiv politic în acest oraș, lucrurile nu au cum să meargă bine. Orașul ăsta are acum alegeri locale, nu are alegeri parlamentare. Nu vorbim despre politică”.

„Sunt un om extrem de asumat, sunt un luptător, dar am foarte mare încredere că vocea oamenilor este singura care contează și că politica de data asta nu este la locul ei aici”, a mai spus Băluță.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.