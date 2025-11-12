Daniel Băluță: E timpul să punem capăt demagogiei și politicianismului ieftin

„Cred că experiența ultimului an, în mod deosebit, m-a făcut să am curajul necesar să mă prezint în fața oamenilor ca Daniel Băluță. Să vin în fața oamenilor cu lucrurile pe care le-am făcut, cu lucrurile pe care le fac și cred că asta este cel mai important pentru oameni. Oamenii trebuie să aleagă, din punctul meu de vedere, pe cei care au dovedit, pe cei care au făcut și facă”, a declarat Băluță, miercuri, la Antena 3 CNN.

Băluță a subliniat că este momentul ca bucureștenii să depășească logica strict politică în alegerea primarului.

Este timpul să punem capăt politicianismului ieftin

„Să punem capăt demagogiei, să punem capăt acestui politicianism ieftin, pentru că dacă vom continua să gândim exclusiv politic în acest oraș, lucrurile nu au cum să meargă bine. Orașul ăsta are acum alegeri locale, nu are alegeri parlamentare. Nu vorbim despre politică”.

„Sunt un om extrem de asumat, sunt un luptător, dar am foarte mare încredere că vocea oamenilor este singura care contează și că politica de data asta nu este la locul ei aici”, a mai spus Băluță.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.