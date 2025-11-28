Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că anchetele legate de actele de corupție din Ucraina indică o criză majoră la Kiev. Reacția a apărut după demisia principalului consilier al lui Zelenski, Andrii Yermak.

„Evenimentele care se desfășoară la Kiev indică o criză politică profundă, declanșată de scandaluri de corupție. Nu cred că cineva poate răspunde acum la întrebarea la ce va duce acest lucru în cele din urmă. Consecințele ar putea fi foarte diferite. Toată această corupție a fost și este legată de banii pe care americanii și europenii i-au furnizat pentru război – acesta este un fapt. Și, în consecință, atât în America, cât și în țările europene, probabil se întreabă ce se va întâmpla mâine cu regimul de la Kiev. Și acest lucru este evident”, a declarat Dmitri Peskov potrivit Sky News.

Unele personalități de la Moscova, precum Kirill Dmitriev și fostul președinte Dmitri Medvedev, au considerat demisia de la vârful puterii din Kiev, o oportunitate de a ataca puternic Ucraina.

În timpul declarațiilor de vineri, Peskov a oferit și un interval de timp privind întâlnirea lui Vladimir Putin cu trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff.

„În prima jumătate a săptămânii. Vom anunța data la momentul potrivit”, a spus Peskov reporterilor.

Într-un raport Bloomberg de la începutul acestei săptămâni, s-a dezvăluit că Witkoff i-a sfătuit pe ruși cu privire la cea mai bună modalitate de a-l aborda pe Trump în legătură cu o posibilă pace în Ucraina.

Cazul Yermak

Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Volodimir Zelenski a părăsit funcția vineri, la câteva ore după ce agențiile anticorupție ale Ucrainei i-au percheziționat locuința.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui, era adesea considerat al doilea cel mai influent om din Ucraina. El a condus delegația ucraineană în recentele discuții de la Geneva cu Statele Unite. Anunțul demisiei lui Yermak, făcut de Zelenski vineri, complică poziția Kievului în negocierile importante de pace cu SUA.

Principalele agenții anticorupție din Ucraina, Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO), au participat la percheziții, conform unui comunicat emis vineri.

Motivul exact al perchezițiilor nu a fost dezvăluit, dar acestea au loc la doar două săptămâni după ce cele două agenții au anunțat o anchetă privind o presupusă schemă de mită legată de infrastructura energetică critică a țării.