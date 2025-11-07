Reacția șefilor combinatului din Galați: Liberty respinge orice acuzație privind practici ilegale

Un purtător de cuvânt al Liberty Steel Group a transmis poziția companiei prin intermediul unui email.

„LIBERTY și echipa sa de management au acționat întotdeauna în conformitate cu legislația și cu reglementările din România, respectând recomandările consilierilor juridici locali. În cadrul investigației, compania cooperează deplin cu autoritățile, având încredere că și-a desfășurat activitatea în mod corect și transparent. LIBERTY respinge ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale”, a transmis David Ollier.

Vineri, anchetatorii au făcut percheziții în București, Galați și Ilfov într-un dosar privind tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂, folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită, a anunțat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, au făcut șapte percheziții domiciliare în județele Galați și Ilfov, dar și în București, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat oficial, ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale suspectată că, în perioada 2019–2023, ar fi utilizat tranzacțiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂) pentru a delapida fonduri și a crea circuite de optimizare fiscală ilicită.

Redirecționare de fonduri

Procurorii susțin că persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei au redirecționat fondurile destinate achiziției certificatelor către entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, fără niciun beneficiu economic pentru societatea din România.

În perioada 2019–2022, societatea ar fi vândut aproximativ 5,75 milioane de certificate CO₂, în valoare totală de peste 137 milioane de euro, inclusiv către o entitate din Federația Rusă. Ulterior, sumele obținute ar fi fost transferate către o „societate-mamă” prin intermediul unor subsidiare din Asia, în special din Singapore.

Pentru a acoperi deficitul de certificate, compania ar fi achiziționat ulterior, la prețuri aproape duble, noi volume de certificate de la alte firme din grup, plătind peste 155 milioane de euro din fondurile proprii.

Ancheta vizează și contracte fictive de împrumut, cesiune de creanță și prestări servicii, în baza cărora ar fi fost transferate suplimentar peste 137 milioane de euro către entități afiliate din Europa, precum și plăți de circa 40 milioane de dolari către o firmă din Singapore pentru servicii fără conținut economic real.

În total, prejudiciul estimat în cauză depășește 300 de milioane de euro, sumă care ar fi fost deturnată din patrimoniul societății și din bugetul consolidat al statului.