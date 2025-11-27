Hidroelectrica respinge acuzațiile privind furnizarea gratuită de energie și acuză prezentarea tendențioasă a informațiilor

În urma afirmațiilor apărute în spațiul public după ancheta Recorder, Hidroelectrica susține că prezentarea unor situații din perioada 2018–2022 este „distorsionată” și riscă să afecteze nejustificat imaginea companiei. Societatea precizează că aspectele semnalate au făcut deja obiectul unor măsuri legale interne.

Compania amintește că este listată și funcționează după standarde stricte de guvernanță corporativă, cu structuri de conducere independente și criterii clare de performanță.

„Activitatea de furnizare nu este în atribuțiile directe ale CEO-ului”

Hidroelectrica subliniază că zona de furnizare – separată de activitatea principală de producție – este gestionată de departamente specializate, cu aproximativ 150 de angajați, prin procese tehnice complexe. Sugestia că CEO-ul ar avea atribuții directe în emiterea facturilor este „eronată și tendențioasă”, afirmă compania.

Potrivit acesteia, întârzierile de facturare asociate perioadei 2018–2022 au avut cauze obiective precum pandemia sau modificările legislative succesive, care au afectat întregul sector energetic. De asemenea, în perioada stării de urgență au existat ordonanțe militare ce interziceau deconectările.

Cazul Aurora Trading: Sesizare la DIICOT făcută chiar de Hidroelectrica

Referindu-se la cazul Aurora Trading, menționat în materialele de presă, compania precizează că neregulile au fost descoperite intern, în urma controalelor dispuse de fostul CEO Bogdan Badea.

În octombrie 2022, Hidroelectrica a formulat o sesizare către DIICOT privind suspiciuni de constituire a unui grup infracțional, fals în înscrisuri, neglijență în serviciu și abuz de încredere. Curtea de Conturi a sesizat ulterior alte cazuri similare.

Compania insistă că a acționat „transparent, responsabil și proactiv”, fără a tolera abaterile din activitatea de furnizare.

Compania respinge orice asociere cu dispute politice

Hidroelectrica condamnă orice încercare de a o implica în controverse politice sau în conflicte între grupuri de interese. Societatea își reafirmă angajamentul față de integritate, legalitate și furnizarea de energie la un preț corect și sustenabil pentru consumatori.

Totodată, compania amintește că este unul dintre cei mai mari contributori la bugetul de stat și anunță că va continua să coopereze cu instituțiile abilitate și să recupereze eventualele prejudicii.

Miercuri, Recorder a publicat o anchetă care relevă că Hidroelectrica ar fi furnizat, timp de doi ani, energie electrică nefacturată unor firme deținute de politicieni, dar și unor entități religioase. Potrivit publicației, prejudiciul adus se ridică la aproape 2 milioane de euro.