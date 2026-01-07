Prima pagină » Social » UPDATE Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri

UPDATE Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri

Din cauza vremii nefavorabile din ultimele zile, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate joi și vineri în mai multe școli din trei județe.
UPDATE Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri
Sursă foto: Pexels / Imagine cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
07 ian. 2026, 17:25, Social

UPDATE, ora 18.30 Noi școli închise

Ministerul Educației a anunțat că, în urma informărilor primite de la inspectoratele școlare din țară, vor fi închise și alte unități de învățământ::

Galați:
-Liceul Tehnologic „Radu Negru” Galați (online – 8 și 9 ianuarie)
-Grădinița „Sf. Stelian'”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online – 8 ianuarie)

Prahova:
– Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești (online în perioada 8 – 16 ianuarie – cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor).

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ministerul Educației a anunțat miercuri după-amiaza că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică sau cu agent termic ori au făcut drumurile impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj, respectiv:

Iată lista unităților în care cursurile cu prezență fizică sunt suepndate:

Hunedoara:

-Școala Primară General Berthelot

-Școala Gimnazială Răchitova

Mehedinți:

-Școala Gimnazială Balta

Sălaj:

-Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca

-Școala Primară Glod

-Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs.

Recomandarea video