Trump îi grațiază pe Rudy Giuliani și pe alți foști oficiali implicați în campania de anulare a alegerilor din 2020

Președintele Donald Trump i-a grațiat pe fostul său avocat personal Rudy Giuliani, pe fostul său șef de cabinet Mark Meadows și pe alții oficiali acuzați că au susținut eforturile republicanului de a anula alegerile din 2020, a declarat un reprezentant al Departamentului de Justiție, potrivit AP.

TrumEd Martin, avocatul guvernului specializat în grațieri, a postat pe rețelele de socializare o proclamație semnată a grațierii „integrale, complete și necondiționate”, care îi numește și pe avocații conservatori Sidney Powell și John Eastman.

Grațierile prezidențiale se aplică numai infracțiunilor federale, iar niciunul dintre aliații lui Trump nu a fost acuzat în cazuri federale legate de alegerile din 2020. Dar această mișcare subliniază eforturile continue ale președintelui Donald Trump de a rescrie istoria alegerilor pe care le-a pierdut în fața democratului Joe Biden. Aceasta urmează grațierilor ample acordate sutelor de susținători ai lui Trump acuzați în revolta de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021, inclusiv celor condamnați pentru atacarea forțelor de ordine.

Casa Albă nu a oferit comentarii.