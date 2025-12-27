Prima pagină » Știri externe » Panică într-un oraș din Franța. Sute de oameni, evacuați din cauza unei scurgeri de gaze

Panică într-un oraș din Franța. Sute de oameni au fost evacuați din cauza unei scurgeri de gaze. Zona a fost izolată, iar locuitorii au fost transportați într-o sală de sport.
27 dec. 2025

Incidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Grenoble. 119 locuințe au fost evacuate din cauza unei suspiciuni de scurgere de gaze. Mirosul provenea dintr-o zonă subterană, aflată sub un drum.

Autoritățile au decis să stabilească un perimetru de securitate și să evacueze toate locuințele din zonă. Problema a fost remediată de specialiști.

O școală și o sala de sport au fost deschise pe parcursul nopții pentru a-i găzdui pe cei evacuați.

Potrivit prefecturii Isère, 30 de persoane au fost cazate în sala de sport, iar restul la școală. Crucea Roșie a fost trimisă la fața locului pentru a le oferi asistență.

Panică și supărare

Localnicii nu au primit cu bucurie evacuarea din mijlocul Crăciunului.

„Nu am nicio soluție, nici pentru mine, nici pentru copii. Mergem la sală să ne încălzim”, a explicat Samira, mamă a patru copii, potrivit Le Figaro.

Ludovic a încercat să facă haz de necaz. El a spus că speră să se poată întoarce în locuința sa „foarte curând” și că are încredere în „profesioniștii care se ocupă de toate”.

Pompierii și echipele furnizorilor de gaze au lucrat și sâmbătă în zona în care au fost scurgeri de gaze. Traficul rutier a fost oprit în timpul operațiunii.

