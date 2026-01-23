Vom mai avea preț plafonat la gaze din 1 aprilie? Ilie Bolojan: „Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici nu putem lungi foarte mult”

Șeful Executivului a anunțat vineri că se analizează toate scenariile de lucru pentru viitorul actualei scheme de plafonare a prețului la gaze naturale, implicit din perspectiva efectelor infalționiste ale unei eventuale creșteri a prețului la energie.

„O creștere a costului energiei – că este energie electrică sau este gaz – are un impact pe tot lanțul”

„Anul acesta, în calculul de scădere a ratei inflației, schemele de protecție în zona de gaz, de exemplu, sunt un element important și facem în aceste zile toate calculele în așa fel încât schema de plafonare care expiră în primăvară să vedem ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piața de gaz, care sunt posibilele efecte și care ar fi efectele în zona inflaționistă pentru că întotdeauna o creștere a costului energiei – că este energie electrică sau este gaz – are un impact pe tot lanțul, aceste componente intrând practic în fiecare produs pe care îl avem în România. Deci lucrăm la analiza acestei scheme de plafonare în așa fel încât să vedem care sunt evoluții în perioada următoare”, a explicat Ilie Bolojan.

Amânarea unei decizii privind viitorul schemei de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale, în vigoare până la 31 martie, poate afecta prețul real din piață, au avertizat recent reprezentanții furnizorilor, la solicitarea Mediafax, după declarațiile ministrului Energiei pe acest subiect.

Premierul a confirrmat, la întrebarea realizatorului radio, că în acest moment nu este certă eliminarea plafonării.

„Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici nu putem lungi foarte mult pentru că noi avem o procedură de infringement, deci noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare și nu mai avem foarte mult timp, e vorba doar de nivel de luni în care am mai putea să facem o anumită formulă tranzitorie. Trebuie să vedem cum vom gestiona lucrurile în perioada următoare, cel mult într-o săptămână-două vom lua o decizie pe baza analizelor care se fac în așa fel încât să fie o decizie predictibilă cu câteva luni de zile înainte, în așa fel încât piața de gaz să poată să se așeze și să nu ajungem până foarte aproape de luna aprilie”, a subliniat premierul.

Traseul declarațiilor

Discuțiile privind mecanismele care ar putea fi implementate după încheierea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale au început cu operatorii încă din luna septembrie pentru a avea scenarii diferite de lucru, după cum a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe 8 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă la finalul ședinței Comandamentului energetic național.

Potrivit demnitarului, la acel moment, pe predicțiile existente, în România „nu vom avea o creștere a prețului la gaze după data de 31 martie 2026” și, foarte important, chiar și acum sunt operatori care furnizează gaze e sub prețul plafonat de lege astăzi, în condițiile în care avem suficientă producție”.

„Dacă vorbim dacă totuși apare varianta B, în care apar evenimente foarte puțin probabile prin care să se perturbe piața, luăm în calcul un scenariu în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări, adică să nu avem, ca și în cazul energiei electrice, de la 1 iulie, brusc s-au dublat prețurile pentru consumatorii finali, în cazul gazelor punem în calcul și acest scenariu”, a declarat ministrul Energiei.

„Acum lucrăm și la acest mecanism. Ar trebui să dureze aproximativ un an, pentru că pe noi ne interesează foarte mult sezonul rece, pentru că atunci este un vârf de consum la nivel național și în special în zona consumatorilor casnici, și calculând, poate să fie reducere, de exemplu, de 10% gradual, 8-10% în fiecare lună, până în luna aprilie anului 2027 pentru întreaga piață”, a explicat ministrul Energiei.

Declarații privind acest scenariu au făcute de ministrul Energiei și în conferința din 19 ianuarie, când a reiterat că sunt furnizări care au prețuri sub prețul plafonat și a precizat că după o sincronizare cu producătorii de gaze, cu distribuitorii de gaze naturale, s-a asigurat că există suficientă lichiditate în piață spre deosebire de energia electrică și România produce suficiente gaze încât să fie în foarte puține locuri în care să depindem de importuri.

„Este un lucru care ne dă un confort și aproape garanția că din luna aprilie nu o să crească prețurile la gaze naturale după ce se va expira schema de plafonare, pe de o parte. Pe de altă parte, am fost informat de intenția, pe care o salut, cea a companiei ROMGAZ de a opera și ca operator de furnizare a gazele naturale, ceea ce mi se pare că este extrem de important și acest lucru automat va aduce o concurență în această piață, concurența știm cu toții că e cea care va aduce o scădere a prețurilor finale”, a spus Bogdan Ivan.

În acest context, o decizie privind o prelungire parțială a plafonării a fost nuanțată.

„Dacă, din motive care sunt independente de România și de ceea ce facem noi la minister – contexte internaționale, conflictul din Ucraina, pot să apară diferite provocări pe piața de gaze naturale – suntem pregătiți și cu mecanismul B, cel în care vom elimina treptat acest plafon timp de un an de zile până când vom începe să exploatăm și mai multe gaze din Neptun Deep și, automat, avem garanția că România e pregătită să nu aibă, să nu mai treacă încă o dată prin același scenariu prin care a trecut în momentul eliminării plafonării la energie electrică”, a declarat luni Bogdan Ivan.

De amintit că, deși schema de plafonare a prețurilor la energie a expirat, mai sunt sume consistente pe care le datorează statul furnizorilor de energie și gaze naturale, respectiv diferența dintre prețul plafonat și cel real din contract. Sumele trimise la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) spre validare sunt, la nivelul lunii ianuarie, de 9,55 de miliade de lei, din informațiile exclusive ale Mediafax

În cazul energiei electrice, schema a expirat la 31 iunie, iar de atunci este în vigoare schema de ajutor cu tichete lunare în valoare de 50 de lei, reglementată până la 31 martie și prelungită până la finalul anului.