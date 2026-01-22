Ce sumă mai are de validat statul, prin ANRE, și de plătit furnizorilor pentru compensarea plafonării la energie și gaze? Cifra oficială

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a primit de la furnizorii de energie și gaze naturale sume de compensat care însumează, la nivelul lunii ianuarie, 9,55 de miliarde de lei, arată informațiile obținute de Mediafax.

Acestă sumă reprezintă diferența dintre prețul plafonat și cel real din contract pe care furnizorii de energie electrică și gaze naturale au trimis-o pentru compensarea schemei de plafonare a prețurilor. Aceste scheme au fost aplicate din 2022, iar cea pentru energie electrică a expirat la 1 iulie 2025, în timp ce cea pentru gaze naturale este în vigoare până pe 31 martie, conform actualelor prevederi.

După validarea ANRE, sumele sunt virate furnizărilor de către Ministerul Energiei, în cazul consumatorilor non casnici, respectiv Ministerul Muncii, pentru cei casnici.

Astfel, la nivelul lunii ianuarie, specialiștii ANRE mai au de analizat o sumă totală trimisă spre validare de furnizori de 9,55 miliarde de lei, cu aproape 2 miliarde adunate la restanțe față de cele 7,76 de miliarde de lei, potrivit datelor oficiale transmise la solicitarea Mediafax, pe toate schemele de plafonare și compensare, până la data de 8 septembrie.

Suma este ușor mai mică decât era cu o lună înainte, în decembrie, respectiv 9,57 de miliarde de lei.

Suma totală vizează și regularizări pe baza OUG nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și cea mai recentă variantă, OUG nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025.

Conform informaților Mediafax, regularizările sunt de 1,3 miliarde de lei la nivelul lunii ianuarie.

Astfel, pe schemele în vigoare din 2022, furnizorii de gaze și energie mai au de încasat 8,25 de miliarde de lei, conform documentelor transmise spre validare la ANRE.

Ce s-a stabilit la Guvern

„Discuțiile au avut în vedere fluidizarea parcursului de verificare și validare de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a cererilor de plată depuse de furnizorii de energie și creșterea ritmului de plată către aceștia a sumelor care reprezintă diferența dintre costurile de achiziție ale energiei și prețurile plafonate la energie electrică și gaze naturale”, a transmis Guvernul după întâlnirea de joi la Palatul Victoria cu ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei în România, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România SA, Volker Raffel, și directorul general al E.ON Energie România SA, Claudia Griech.

De amintit că înțelegerea dintre E.ON și MVM pentru vânzarea furnizării E.On Energie România a încetat pe 19 decembrie, după cum au transmis în exclusivitate pentru Mediafax oficialii grupului controlat de statul ungar. Răspunsul a venit după ce Administrația Prezidențială a transmis oficial, pe 27 noiembrie, la solicitarea Mediafax, că membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, au analizat tranzacția prin care grupul ungar MVM și nemții de la E.ON Energie România S.A.

După întâlnirea de joi, premierul Ilie Bolojan a transmis că la nivelul Guvernului sunt luate măsuri pentru fluidizarea procedurile de validare a cererilor de plată și asigurarea fondurilor necesare decontării sumelor restante către furnizorii de energie, în baza mecanismului de compensare a prețurilor.

În plus, Guvernul transmite că mecanismul de compensare și plafonare a prețurilor finale la gaze naturale va fi în vigoare până la 31 martie 2026.

Mesajul vine după ce, în ultimele săptămâni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că se discută și scenariul unei ieșiri graduale din schema de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale.