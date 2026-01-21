Ce se întâmplă cu plafonarea prețului la gaze. Apelul furnizorilor. Laurențiu Urluescu (AFEER): „Cât timp se induce incertitudine, asta afectează volatilitatea prețului din piață”

Amânarea unei decizii privind viitorul schemei de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale, în vigoare până la 31 martie, poate afecta prețul real din piață, avertizează reprezentanții furnizorilor, la solicitarea Mediafax.

Românii vor mai plăti facturi la gaze naturale cu un preț plafonat pentru încă două luni și zece zile, cel puțin conform prevederilor în vigoare. După 1 aprilie, nu este sigur ce se va întâmpla, fiind în analiză câteva scenarii de lucru, după cum a declarat recent ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Inițial a fost prezentat scenariul ieșirii graduale din schema de plafonare, apoi s-a reformulat că se va aplica în situații deosebite. Oricum ar fi, ar trebui să se decidă din timp, ori așa, ori așa. Cât timp se induce incertitudine, asta afectează volatilitatea prețului din piață”, a declarat Laurențiu Urluescu pentru Mediafax.

Din estimările AFEER din decembrie, pe prognozele de atunci, creșterea resimțită în facturi după expirarea schemei, urma să fie de aproximativ 5%.

„Furnizorii pentru consumatorii finali trebuie să cumpere din timp ca să nu fie expuși volatilității prețului. Altfel, se poate ajunge ca într-un anumit moment toată lumea să cumpere, ceea ce va afecta prețul la acel moment. De aceea e important ca în sectorul energetic orice schimbare să fie făcută din timp, intens pregătită și anunțată în avans astfel încât tranziția să fie lină”, a subliniat președintele AFEER

Traseul declarațiilor

Discuțiile privind mecanismele care ar putea fi implementat după încheierea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale au început cu operatorii încă din luna septembrie pentru a avea scenarii diferite de lucru, după cum a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe 8 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă la finalul ședinței Comandamentului energetic național.

Potrivit demnitarului, la acel moment, pe predicțiile existente, în România „nu vom avea o creștere a prețului la gaze după data de 31 martie 2026” și, foarte important, chiar și acum sunt operatori care furnizează gaze e sub prețul plafonat de lege astăzi, în condițiile în care avem suficientă producție”.

„Dacă vorbim dacă totuși apare varianta B, în care apar evenimente foarte puțin probabile prin care să se perturbe piața, luăm în calcul un scenariu în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări, adică să nu avem, ca și în cazul energiei electrice, de la 1 iulie, brusc s-au dublat prețurile pentru consumatorii finali, în cazul gazelor punem în calcul și acest scenariu”, a declarat ministrul Energiei.

„Acum lucrăm și la acest mecanism. Ar trebui să dureze aproximativ un an, pentru că pe noi ne interesează foarte mult sezonul rece, pentru că atunci este un vârf de consum la nivel național și în special în zona consumatorilor casnici, și calculând, poate să fie reducere, de exemplu, de 10% gradual, 8-10% în fiecare lună, până în luna aprilie anului 2027 pentru întreaga piață”, a explicat ministrul Energiei.

Declarații privind acest scenariu au făcute de ministrul Energiei și în conferința din 19 ianuarie, când a reiterat că sunt furnizări care au prețuri sub prețul plafonat și a precizat că după o sincronizare cu producătorii de gaze, cu distribuitorii de gaze naturale, s-a asigurat că există suficientă lichiditate în piață spre deosebire de energia electrică și România produce suficiente gaze încât să fie în foarte puține locuri în care să depindem de importuri.

„Este un lucru care ne dă un confort și aproape garanția că din luna aprilie nu o să crească prețurile la gaze naturale după ce se va expira schema de plafonare, pe de o parte. Pe de altă parte, am fost informat de intenția, pe care o salut, cea a companiei ROMGAZ de a opera și ca operator de furnizare a gazele naturale, ceea ce mi se pare că este extrem de important și acest lucru automat va aduce o concurență în această piață, concurența știm cu toții că e cea care va aduce o scădere a prețurilor finale”, a spus Bogdan Ivan.

În acest context, o decizie privind o prelungire parțială a plafonării a fost nuanțată.

„Dacă, din motive care sunt independente de România și de ceea ce facem noi la minister – contexte internaționale, conflictul din Ucraina, pot să apară diferite provocări pe piața de gaze naturale – suntem pregătiți și cu mecanismul B, cel în care vom elimina treptat acest plafon timp de un an de zile până când vom începe să exploatăm și mai multe gaze din Neptun Deep și, automat, avem garanția că România e pregătită să nu aibă, să nu mai treacă încă o dată prin același scenariu prin care a trecut în momentul eliminării plafonării la energie electrică”, a declarat luni Bogdan Ivan.

De amintit că, deși schema de plafonare a prețurilor la energie a expirat, mai sunt sume consistente pe care le datorează statul furnizorilor de energie și gaze naturale, respectiv diferența dintre prețul plafonat și cel real din contract. Din estimările ANRE din decembrie, sumele se ridică la aproximativ 8 miliarde de lei.

În cazul energiei electrice, schema a expirat la 31 iunie, iar de atunci este în vigoare schema de ajutor cu tichete lunare în valoare de 50 de lei, reglementată până la 31 martie și prelungită până la finalul anului.