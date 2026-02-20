ANRE a câștigat pe fond al doilea litigiu privind reorganizarea, după procesul cu cei peste 100 de angajați cu salarii tăiate. O angajată a cerut suspendarea reîncadrării

Unul dintre angajații ANRE, care acum zece zile au primit salarii tăiate, a pierdut luni, pe fond, și procesul în care a cerut, pe lângă suspendarea reorganizării, și suspendarea reîncadrării sale pe un post inferior și cu alt salariu, arată informațiile obținute de Mediafax.

Litigiul câștigat vineri, la Curtea de Apel București, de echipa juridică a ANRE a avut astfel un capăt suplimentar de cerere față de litigiul anterior cu cei 102 reclamanți, respectiv cererea privind suspendarea deciziei ei de reîncadrare. Hotărârea instanței nu e definitivă.

Cu alte cuvinte, pe lângă suspendarea reorganizării și actelor generale de reducere salarii, angajata ANRE ea a cerut și suspendarea aplicării propriei decizii de reîncadrare pe post și de salariu individual.

În acest scop, ea a chemat în instanță și instituția, și pe președintele ANRE, pe 15 ianuarie.

„Tip solutie: Respinge cererea de suspendare. Soluția pe scurt: Admite excepția lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, ca neîntemeiate. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge în rest cererea de suspendare, ca neîntemeiată. Cu drept de a formula recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată astăzi, 20.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în soluția publicată pe portalul instanțelor.

Ce prevede legea

Salariații nemulțumiți au depus, pe 8 ianuarie, o acțiune în instanță pentru suspendare executării ordinelor prin care sau redus salariile din instituție, începând cu 1 ianuarie, ca urmare a reorganizării impuse prin Legea nr. 145/2025 privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.

Printre cei peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) care au decis să dea în judecată instituția pentru tăierea salariilor conform Legii nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, sunt și câteva familii, soț- soție, care susțin că tăierea salariilor și/sau încadrarea pe poziții inferioare – un adevărat act de „violență economică” – le va crea mari probleme financiare, de la plata ratelor la credite, la cheltuieli medicale și taxe școlare pentru copii, conform documentelor judiciare consultate în exclusivitate de reporterul Mediafax.

Ei au pierdut, de asemenea, în primă instanță, dar sunt încă în termenul de declare a apelului.

Legea citată, care prevede în esență reducerea indemnizațiilor, a salariilor, a bonusurile și a grilei de personal la ANRE, ASF și ANCOM fusese atacată la Curtea Constituțională a României și ulterior declarată constituțională, în septembrie.

Aceasta vizează atât ANRE, cât și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Potrivit deciziei conducerii ANRE, toți salariații au avut tăiate salariile cu 30% – inclusiv la nivel de conducere – și 14 salariați au fost concediați la nivelul întregului aparat al ANRE, dintre care nouă cu preaviz și cinci, cu acordul părților, conform informațiilor Mediafax.