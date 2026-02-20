Prima pagină » Economic » ANRE a câștigat pe fond al doilea litigiu privind reorganizarea, după procesul cu cei peste 100 de angajați cu salarii tăiate. O angajată a cerut suspendarea reîncadrării

ANRE a câștigat pe fond al doilea litigiu privind reorganizarea, după procesul cu cei peste 100 de angajați cu salarii tăiate. O angajată a cerut suspendarea reîncadrării

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a câștigat, în primă instanță, un al doilea litigiu după reorganizarea impusă prin Legea nr. 145/2025, după cel deschis de 102 angajați cărora li s-au tăiat salariile.
ANRE a câștigat pe fond al doilea litigiu privind reorganizarea, după procesul cu cei peste 100 de angajați cu salarii tăiate. O angajată a cerut suspendarea reîncadrării
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Mădălina Prundea
20 feb. 2026, 18:51, Economic

Unul dintre angajații ANRE, care acum zece zile au primit salarii tăiate, a pierdut luni, pe fond, și procesul în care a cerut, pe lângă suspendarea reorganizării, și suspendarea reîncadrării sale pe un post inferior și cu alt salariu, arată informațiile obținute de Mediafax.

Litigiul câștigat vineri, la Curtea de Apel București, de echipa juridică a ANRE a avut astfel un capăt suplimentar de cerere față de litigiul anterior cu cei 102 reclamanți, respectiv cererea privind suspendarea deciziei ei de reîncadrare. Hotărârea instanței nu e definitivă.

Cu alte cuvinte, pe lângă suspendarea reorganizării și actelor generale de reducere salarii, angajata ANRE ea a cerut și suspendarea aplicării propriei decizii de reîncadrare pe post și de salariu individual.

În acest scop, ea a chemat în instanță și instituția, și pe președintele ANRE, pe 15 ianuarie.

„Tip solutie: Respinge cererea de suspendare. Soluția pe scurt: Admite excepția lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, ca neîntemeiate. Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge în rest cererea de suspendare, ca neîntemeiată. Cu drept de a formula recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată astăzi, 20.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în soluția publicată pe portalul instanțelor.

Ce prevede legea

Salariații nemulțumiți au depus, pe 8 ianuarie, o acțiune în instanță pentru suspendare executării ordinelor prin care sau redus salariile din instituție, începând cu 1 ianuarie, ca urmare a reorganizării impuse prin Legea nr. 145/2025 privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.

Printre cei peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) care au decis să dea în judecată instituția pentru tăierea salariilor conform Legii nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, sunt și câteva familii, soț- soție, care susțin că tăierea salariilor și/sau încadrarea pe poziții inferioare – un adevărat act de „violență economică” –  le va crea mari probleme financiare, de la plata ratelor la credite, la cheltuieli medicale și taxe școlare pentru copii, conform documentelor judiciare consultate în exclusivitate de reporterul Mediafax.

Ei au pierdut, de asemenea, în primă instanță, dar sunt încă în termenul de declare a apelului.

Legea citată, care prevede în esență reducerea indemnizațiilor, a salariilor, a bonusurile și a grilei de personal la ANRE, ASF și ANCOM fusese atacată la Curtea Constituțională a României și ulterior declarată constituțională, în septembrie.

Aceasta vizează atât ANRE, cât și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Potrivit deciziei conducerii ANRE, toți salariații au avut tăiate salariile cu 30% – inclusiv la nivel de conducere –  și 14 salariați au fost concediați la nivelul întregului aparat al ANRE, dintre care nouă cu preaviz și cinci, cu acordul părților, conform informațiilor Mediafax.

Citește și

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
3.000 lei pentru această categorie de angajați români. Cine se încadrează
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în altă țară: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare”. Unde locuiește acum?
CSID
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor