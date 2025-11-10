Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, se confruntă cu noi acuzații de abuz de putere și trădare în dosarul tentativei de lovitură de stat

Park Ji-young, purtătoare de cuvânt a procuraturii de la Seul a anunțat că au fost descoperite noi dovezi care indică că Yoon a încercat să provoace un conflict militar cu Coreea de Nord pentru a justifica instituirea legii marțiale.

Printre probe se numără mesaje găsite pe telefonul unui oficial militar, care conțin termeni precum „dronă” și „lovitură chirurgicală”, indicând planuri de provocare a Coreei de Nord.

În decursul anchetei, s-a arătat că Yoon, alături de fostul ministru al apărării Kim Yong-hyun și de fostul șef al serviciilor de informații militare Yeo In-hyung, ar fi plănuit să provoace Coreea de Nord să atace Sudul pentru a crea condițiile necesare introducerii legii marțiale. .

În octombrie anul trecut, Phenianul a acuzat Seulul că ar fi trimis drone pentru a răspândi pliante propagandistice anti-regim, prezentând imagini cu resturile unui aparat militar sud-coreean prăbușit. Armata sud-coreeană a refuzat atunci să comenteze incidentul. Luni, un oficial al Ministerului Apărării a menținut aceeași poziție, refuzând orice declarație suplimentară.

Yoon a negat constant acuzațiile, susținând că nu a dorit niciodată să impună legea marțială, ci a vrut să tragă un semnal de alarmă asupra elementelor „antistatale”.

Yoon, destituit din funcție în aprilie, este deja judecat pentru insurgență și riscă pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat.