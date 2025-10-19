Kelemen despre îngheţarea salariului minim: Noi susţinem această variantă, fiindcă nu este momentul

„Săptămâna trecut am discutat despre această chestiune şi cu toţi am fost de acord că nu vom creşte salariul începând de anul viitor”, a spus Kelemen Hunor.

„Toată lumea înţelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câştigi pe partea bugetară”, a continuat Kelemen.

„Dacă cineva doreşte o reluare a discuţiilor, se poate, dar noi, săptămâna trecută, am ajuns la această concluzie propusă de premier să rămânem cu salariul minim şi în 2026, aşa cum am avut în 2025 şi, sigur, ceea ce ne priveşte, noi susţinem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a mai spus liderul UDMR, duminică, la Antena 3 CNN.