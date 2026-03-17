În Turcia, turismul continuă ca de obicei, potrivit autorităților

Autoritățile turce asigură că infrastructura turistică funcționează normal în întreaga țară, potrivit Le Figaro.

Deși aproape 800.000 de turiști francezi și-au anulat deja călătoriile în străinătate în această vară, potrivit firmei de cercetare Protourisme, Ministerul Culturii și Turismului din Turcia, în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare și Promovare a Turismului (TGA), reiterează faptul că Turcia nu este implicată în conflictele în curs din Orientul Mijlociu. Principalele destinații turistice – Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir și Cappadocia – continuă să primească vizitatori din Europa, America de Nord și regiunea Asia-Pacific fără întrerupere.

Aceasta este o problemă majoră pentru economia turcă, turismul fiind o piatră de temelie. Sectorul reprezintă aproape 10% din activitatea națională și joacă un rol vital în veniturile țării. În 2025, Turcia a atins un nivel fără precedent al turismului, cu aproape 63,9 milioane de vizitatori, generând venituri de peste 65 de miliarde de dolari.

Ajustări de rute aeriene

În domeniul transportului aerian, repercusiunile tensiunilor regionale se reflectă în principal în ajustări specifice ale anumitor rute din Orientul Mijlociu: mai multe companii aeriene au redus, reprogramat sau suspendat zborurile către hub-uri precum Dubai, Tel Aviv și Amman. Cu toate acestea, aceste ajustări rămân izolate și nu semnifică o paralizie generală a transportului aerian în regiune.

Zborurile internaționale către și dinspre Turcia rămân neîntrerupte. Majoritatea conexiunilor dintre Europa și principalele aeroporturi turcești continuă să funcționeze conform orarelor programate, fără restricții operaționale semnificative.

Turcia menține promovarea destinației

În ceea ce privește distribuția, operatorii turistici, agențiile de turism și alți parteneri sunt invitați să mențină promovarea destinației pe tot parcursul sezonului estival 2026. Autoritățile turce indică faptul că sunt pregătite să îi sprijine cu date actualizate și informări la cerere, pentru a răspunde la întrebările clienților și echipelor de vânzări.