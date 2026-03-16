Prima pagină » Știri externe » Zborurile de pe aeroportul din Dubai revin treptat după un incident cu dronă în apropierea pistei

Zborurile de pe aeroportul din Dubai revin treptat după un incident cu dronă în apropierea pistei

Zborurile de pe Aeroportul Internațional Dubai (DXB) au început să fie reluate treptat după ce un incident legat de o dronă a provocat un incendiu în apropierea instalațiilor aeroportuare, anunță Euronews. Autoritățile aviatice din Emiratele Arabe Unite au suspendat temporar operațiunile luni dimineață, iar unele curse au fost redirecționate către Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC).
Zborurile de pe aeroportul din Dubai revin treptat după un incident cu dronă în apropierea pistei
Sursa foto: captură video X
Victor Dan Stephanovici
16 mart. 2026, 09:47, Știri externe

Autoritatea Aviației Civile din Dubai a anunțat că zborurile către și dinspre aeroportul internațional al orașului sunt reluate gradual către anumite destinații. Conform Euronews, suspendarea temporară a operațiunilor a fost provocată de un incident cu dronă. Acesta a dus la izbucnirea unui incendiu în apropierea unei instalații de combustibil. Autoritățile locale au confirmat ulterior că focul a fost stins rapid și nu au fost raportate victime.

Oficialii au recomandat pasagerilor să verifice în permanență actualizările companiilor aeriene pentru informații despre cursele programate.

Companiile încearcă să revină la programul normal

Compania aeriană Emirates, cu sediul în Dubai, a anunțat că intenționează să revină la capacitatea completă de operare în următoarele zile. Transportatorul a funcționat în ultimele zile cu un program redus de zboruri, în timp ce spațiul aerian regional a fost redeschis doar parțial, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Criza din regiune a determinat compania Gulf Air să își extindă temporar operațiunile din Aeroportul Internațional King Fahd din Dammam (Arabia Saudită). Spațiul aerian al Bahrainului rămâne deocamdată închis. Compania operează zboruri speciale către destinații internaționale majore. Aici sunt incluse Londra, Mumbai și Bangkok, pentru a ajuta pasagerii blocați să ajungă la destinație.

Qatar Airways a anunțat că va relua treptat zborurile regulate de pe Aeroportul Internațional Hamad din Doha. Autoritățile aeronautice din Qatar au aprobat coridoare aeriene pentru un număr limitat de curse. Compania a programat reluarea operațiunilor cu un orar limitat începând cu 18 martie.

Autoritățile qatareze au raportat că aproximativ 8.000 de pasageri au rămas blocați în aeroporturi. Guvernul a acoperit costurile de cazare și a extins vizele acestora.

Mai multe companii aeriene au suspendat sau redus zborurile

Numeroase companii aeriene internaționale au modificat sau suspendat zborurile către Orientul Mijlociu din cauza situației de securitate și a restricțiilor din spațiul aerian.

Printre acestea se numără:

  • British Airways, care a suspendat temporar zborurile către mai multe destinații din regiune
  • Wizz Air, care a anulat zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până la mijlocul lunii martie
  • Air France și KLM, care au suspendat sau redirecționat mai multe rute
  • Lufthansa Group, care a oprit zborurile către mai multe aeroporturi din Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii martie

În același timp, alte companii au reluat operațiuni limitate, în funcție de condițiile de siguranță și de redeschiderea unor coridoare aeriene. Autoritățile aviatice și companiile aeriene monitorizează în continuare situația din regiune. Programul zborurilor poate suferi modificări în funcție de evoluțiile de securitate.

Pentru moment, aeroportul din Dubai încearcă să revină treptat la normal, însă traficul aerian din Orientul Mijlociu rămâne puternic afectat de tensiunile regionale și de restricțiile din spațiul aerian.

