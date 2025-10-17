Prima pagină » Economic » Traseul exploziei: Când au ajuns cei de la Distrigaz la locul exploziei, la sesizarea celor din bloc. Explozia a avut loc la scurt timp după ce au văzut sigiliul rupt

Operatorul de distribuție Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze de joi, ca urmare a unei sesizări, și a venit a doua zi iar să verifice stadiul sigiliului, după o noup plângere, arată sursele avizate ale Mediafax.
Mădălina Prundea
17 oct. 2025, 12:38, Economic

Din informațiile Mediafax furnizate de surse apropiate verificărilor, pe 16 octombrie, ca urmare a unei sesizări, operatorul de distribuție Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze, acționând de la distanță electrovalva care alimenta blocul cu gaze naturale.

Ulterior, un echipaj s-a deplasat și a sigilat fizic electrovalva respectivă.

Vineri dimineață, în urmă unei noi sesizări, un alt echipaj Distrigaz Sud Rețele a ajuns la locație și a constatat că sigiliul era rupt.

Potrivit surselor Mediafax, echipa a constatat că sigiliul era rup la ora 09:33.

Explozia a avut loc la scurt timp după această constatare, arată sursele Mediafax.