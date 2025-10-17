Traseul exploziei: Când au ajuns cei de la Distrigaz la locul exploziei, la sesizarea celor din bloc. Explozia a avut loc la scurt timp după ce au văzut sigiliul rupt

Operatorul de distribuție Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze de joi, ca urmare a unei sesizări, și a venit a doua zi iar să verifice stadiul sigiliului, după o noup plângere, arată sursele avizate ale Mediafax.