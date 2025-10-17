Vienna Insurance Group, pe cale să cumpere un mare asigurator german

Grupul austriac Vienna Insurance Group a anunțat joi seara că va achiziționa toate acțiunile companiei germane de asigurări Nürnberger Beteiligungs AG pentru 1,38 miliarde de euro (1,61 miliarde de dolari), tranzacție ce va fi plătită integral în numerar.

Oferta presupune un preț de 120 de euro pe acțiune, cu aproximativ 15% mai mult decât valoarea la care se tranzacționau acțiunile companiei înainte de anunț, potrivit calculelor Reuters.

„O ofertă bună pentru acționari”

„Propunerea de tranzacție din partea Vienna Insurance este un rezultat bun pentru acționarii Nürnberger”, a transmis fondul de investiții 7Square, care ceruse anterior ca societatea germană să ia în considerare și alte oferte.

Vienna Insurance Group, cu sediul la Viena, este cel mai mare grup de asigurări din Europa Centrală și de Est. Compania reunește peste 50 de societăți de asigurări în 30 de țări, fiind activă pe piețe cheie precum Austria, Cehia, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Grupul are peste 29.000 de angajați și venituri anuale de peste 13 miliarde de euro din polițe de asigurare. Strategia sa se bazează pe o structură multi-brand și pe consolidarea poziției în piețele europene mature, precum Germania.

Un asigurător cu istorie de peste un secol

Acționarii majoritari ai Nürnberger, ce controlează 64,4% din companie, au fost deja de acord să-și vândă participațiile. Membrii conducerii companiei germane au confirmat, de asemenea, că își vor cesiona toate acțiunile. Acțiunile Nürnberger s-au dublat aproape de când grupul austriac a anunțat că analizează posibilitatea achiziției.

Compania germană, fondată în 1884, este unul dintre asigurătorii tradiționali din Germania, cu activități în asigurări de viață, sănătate, proprietăți și daune. În 2024, Nürnberger a raportat venituri de peste 4,5 miliarde de euro și active totale de circa 36,6 miliarde de euro, având peste 4.200 de angajați și aproximativ 5,7 milioane de contracte active.

În așteptarea aprobărilor oficiale

„Prin strategia noastră multi-brand, oferim condiții ideale pentru a asigura continuitatea activității și pentru a menține identitatea puternicei mărci Nürnberger,” a declarat Hartwig Löger, președintele consiliului de administrație al Vienna Insurance Group.

Tranzacția urmează să fie finalizată după obținerea aprobărilor autorităților de reglementare din Germania și Austria.