NYT: Hunter Biden, fiul fostului președinte american, implicat într-o tranzacție privind vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România

Potrivit The New York Times (NYT), totul a început în perioada în care Joe Biden era în funcția de vicepreședinte al SUA.

Hunter Biden a început să dezvolte relații care au dus la o propunere îndrăzneață de a vinde terenul din jurul clădirii Ambasadei SUA în România unui grup care includea o companie chineză. Fiul fostului președinte american a fost implicat în tranzacția propusă din multiple perspective, creând ceea ce a recunoscut în privat unui asociat că era o situație etică dificilă, potrivit documentelor și a patru persoane cu cunoștințe despre această chestiune, relevă sursa citată.

Afacerea pe care o urmărea acesta lăsa deschisă posibilitatea ca partenerii chinezi să fi ajuns să dețină o participație într-un activ critic – terenul din jurul ambasadei din București și, posibil, terenul pe care se afla misiunea diplomatică. Situația a generat îngrijorări pentru unul dintre foștii săi parteneri, care a încercat să evite acest rezultat la momentul respectiv, în timp ce un alt partener a respins ulterior ideea că aceasta ar fi fost vreodată luată în considerare.

Potrivit NYT, tranzacția cu terenul nu a prins contur până când Joe Biden nu a părăsit funcția de vicepreședinte. Unele dintre afacerile de peste hotare ale lui Hunter Biden au atras atenția când tatăl său a candidat la președinție în 2020 și au devenit o problemă politică și juridică importantă în timpul președinției Biden.

Două roluri în cadrul afacerii

Fiul lui Joe Biden, Hunter Biden, avea două roluri în cadrul afacerii: om de afaceri și consilier juridic. El și partenerii săi, între care și fratele mai mic al tatălui său, James Biden, erau acționari într-o afacere care urma să dețină în comun proprietăți dezvoltate și terenuri libere în jurul ambasadei din București.

În timp ce aceste negocieri erau în curs, Hunter Biden activa ca avocat și consilier pentru același dezvoltator român, Gabriel Popoviciu. Echipa sa juridică încerca să blocheze un caz de corupție în România legat de achiziționarea terenului cu ani în urmă. „Se pare că avem un interes din toate punctele de vedere”, a scris Hunter Biden într-un mesaj WhatsApp adresat unuia dintre partenerii săi în luna mai 2017, mai arată NYT.

În șirul de mesaje, fiul lui Joe Biden a recunoscut că probabil nu ar putea continua să fie avocatul lui Popoviciu „dacă fac parte din grupul de achiziții”. Cele două roluri, a scris el, „ar trebui să fie cât mai separate și distanțate posibil pentru a evita apariția unui conflict evident, ceea ce nu este ceva de luat în ușor ca avocat”.

Când au ieșit la iveală afacerile lui Hunter Biden

Afacerile lui Hunter Biden au ieșit la iveală „pe măsură ce acesta se afunda într-o spirală a dependenței și a comportamentului autodistructiv, care au agravat problemele familiale și financiare, pe fondul durerii provocate de boala și moartea fratelui său mai mare, Beau”, notează sursa citată.

În cele din urmă, tranzacția a eșuat în 2017, înainte ca partea chineză să investească bani, pe fondul unei lupte pentru control între partenerii lui Biden, în timpul căreia acesta a protestat într-un mesaj WhatsApp: „Sunt singurul care pune în joc moștenirea întregii familii”.

Compania chineză pețită de grupul lui Hunter Biden pentru afacerile din Băneasa este CEFC China Energy, scrie NYT, care menționează că „vânzarea terenului propusă a apărut ca o abordare alternativă pentru a împiedica urmărirea penală”.

„Ideea era că românii ar fi mai dispuși să ia în considerare soluționarea cazului împotriva lui Popoviciu dacă acesta și-ar reduce cota de proprietate asupra terenului și ar permite guvernului să încaseze venituri din acordul încheiat după investiția CEFC, care urma să fie de 300 până la 500 de milioane de dolari, conform unui termen de referință”, mai notează NYT.

Implicarea lui Hunter Biden

Un document citat de NYT arată că guvernul român avea să păstreze o participație de 10% în proiect, care ar fi asigurat „venituri anuale stabile pe termen lung pentru bugetul de stat”. Altfel spus, guvernul român ar fi putut obține beneficii financiare dacă cazul ar fi fost clasat și tranzacția ar fi fost finalizată.

Documentele arată, de asemenea, că Hunter Biden a fost implicat în discuții privind structura joint venture-ului, precum și achiziția terenului din București și apărarea juridică a lui Popoviciu. În mesaje, Biden, care își numea clientul „Gabs”, îl descria pe dezvoltatorul imobiliar ca fiind „un om foarte bun, tratat foarte rău de un sistem judiciar român suspect”.

Președintele companiei, pe care Hunter Biden i l-a prezentat tatălui său după ce acesta a plecat din funcția de vicepreședinte în 2017, a fost reținut de autoritățile chineze în 2018 și de atunci nu s-a mai auzit nimic despre el.