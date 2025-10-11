Thrillerul geopolitic „MVM în România”. Este compania maghiară care vrea să cumpere E.ON Furnizare un „Cal Troian al Rusiei”? Mituri politizate vs. realitate

Astfel, o tranzacție comercială de interes național s-a transformat, surprinzător, într-un adevărat thriller geopolitic.
„Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) informează publicul că operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022”, s-a transmis prin intermediul unui comunicat.
În loc să se discute despre oportunitatea economică și despre cum ar putea consumatorii și piața de energie să beneficieze de pe urma acestei tranzacții, spațiul public a fost inundat de acuzații:
Totuși, aceste narațiuni sunt mai degrabă arme retorice decât fapte demonstrate — cel puțin nu public. Zvonuri despre prețuri, presupuse influențe politice și scenarii catastrofale au ajuns să pară adevăruri imuabile și trebuie analizate punctual.
Această analiză realizată de Gândul a ținut cont, în contextul general, și de informațiile oferite – într-un interviu recent – de Károly Mátrai, CEO-ul MVM.
Ideea că MVM nu ar fi decât un „Cal Troian al Rusiei” a prins rapid contur în România, mai ales pe fondul retoricii guvernului de la Budapesta, adesea perceput ca fiind apropiat de Moscova.
Înainte de toate, trebuie precizat că MVM este o companie energetică ce operează strategic și comercial, ghidată de profit și expansiune regională, și nu de directive politice, după cum ar putea crede unii sau alții.
În primul rând, MVM este a șasea cea mai mare companie din Europa Centrală după cifra de afaceri și a doua din Ungaria. Compania are o rețea vastă, de peste 90.000 de kilometri, de linii de transport și distribuție, una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est.
Mai mult, MVM investește deja în proiecte de energie regenerabilă și tranziție energetică, având o strategie pentru 2035 care include România ca piață de expansiune regională, cu proiecte în domeniul hidro, solar și retail.
Aceste investiții contrazic ideea că entitatea ar fi doar un vehicul al Kremlinului. Dincolo de aspectul comercial, Ungaria rămâne stat membru al UE și NATO, ceea ce înseamnă că este obligată să respecte regulile și standardele de securitate europene.
În cele din urmă, indiferent de investitor, activitatea E.ON România rămâne strict reglementată de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei), adică de însuși statul român însuși.
Practic, MVM intră într-un parteneriat cu statul român, care va deține în continuare cealaltă parte a companiei.
În spațiul public s-a vehiculat și ideea potrivit căreia „MVM va aduce gaz rusesc în România”. Informația brută nu are o bază reală, iar statul român sau instituțiile mass-media nu au oferit până acum vreo dovadă în acest sens.
România, dealtfel, se află într-o poziție energetică solidă. Are o producție internă semnificativă, interconectări regionale și o strategie clară de diversificare. Aceste aspecte au fost subliniate și de Károly Mátrai, CEO-ul MVM, în interviul acordat.
Trebuie precizat că regulile europene și naționale fac imposibil ca un singur furnizor să schimbe direcțiile de import, astfel încât – dacă tranzacția ar fi aprobată – MVM ar deține doar o cotă de piață de aproximativ 10% (ca volum) în segmentul furnizării de energie electrică și de circa 20% în segmentul furnizării de gaze naturale.
Au fost exprimate și „îngrijorări” conform cărora, în pofida evidențelor, MVM ar putea să introducă „gaz rusesc” în România pe „ușa din dos”.
Numai că trebuie subliniat un „amănunt” esențial, respectiv un nou proiect de regulament al UE, care ar interzice efectiv acest lucru începând cu ianuarie 2026.
În cadrul regulamentului RePowerEU, aceeași interdicție privind importurile rusești se va aplica și gazului lichefiat, nu doar celui transportat prin conducte, astfel încât LNG de origine rusească nu are cum să ajungă pe piața românească, indiferent de sursă.
Mai mult, MVM a demonstrat deja, pe alte piețe, că se poate desprinde de gazul rusesc. În interviul recent din media, conducerea companiei a explicat că, în Republica Cehă, a reușit să elimine dependența de gazul rusesc prin diversificarea surselor. Un alt exemplu este faptul că MVM investește simultan în alternative la gazul rusesc provenite din Azerbaidjan și, după cum am mai spus, MVM a semnat deja două contracte pe termen lung pentru LNG cu Shell și Engie.
Pentru România, monitorizarea importurilor de gaze este extrem de strictă. Așa cum Lukoil sau OMV Petrom nu mai pot aduce țiței rusesc după impunerea sancțiunilor, la fel nici MVM nu ar putea introduce gaz rusesc „pe ușa din dos”.
Prin urmare, oricât de dramatice ar suna unele titluri, realitatea este că – din punct de vedere tehnic și practic – România nu are cum să devină dependentă de gazul rusesc din cauza MVM.
Această tranzacție a fost înconjurată, de la bun început, de un val al acuzațiilor, una extrem de importantă fiind aceea că ar „amenința securitatea națională a României”.
Trebuie specificat că orice investiție în domeniul energiei trebuie analizată cu atenție. Numai că orice discuție trebuie să plece de la obiectul real al tranzacției.
În interviul acordat de Károly Mátrai, acesta a declarat că „securitatea națională nu este mai amenințată de MVM decât este de PPC (Grecia), Engie (Franța) sau chiar de E.ON (Germania). Dacă aplicăm aceeași logică, atunci orice companie străină activă pe piața de energie din România ar reprezenta un risc pentru securitatea națională”.
Cazul Franței, spre exemplu, este unul emblematic. Franța importă gaz natural lichefiat din Rusia și, în același timp, deține infrastructură critică în România prin compania Engie.
Anul trecut, Franța a importat aproximativ 3,6 milioane de tone de gaz natural lichefiat din Rusia, mai mult decât în anul precedent. Aceasta a reprezentat aproximativ 34% din totalul importurilor franceze de LNG, consolidând poziția Franței ca principal importator european de gaz lichefiat rusesc.
În ceea ce privește datele consumatorilor, acestea sunt protejate de legislația europeană (GDPR) și de cea națională. Transferul acestor date către MVM ar trebui, așadar, să respecte atât Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), cât și Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR în România.
Prin încălcarea GDPR, orice entitate comercială riscă sancțiuni uriașe, care pot ajunge până la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri globală a grupului în anul precedent (oricare dintre acestea este mai mare).
Pe de altă parte, MVM operează deja pe alte piețe din UE fără incidente și respectă cu strictețe regulile privind securitatea datelor. Seturile de date și rezultatele în acest sens sunt pe deplin conforme cu cele ale altor companii de utilități listate.
Prin urmare, ipoteza conform căreia milioane de date ar fi „transferate” arbitrar în Ungaria nu are nicio bază legală sau practică.
Scenariul acestei tranzacții s-a complicat gradual și a existat o dezbatere publică intensă conform căreia prețul tranzacției ar fi prea mare.
În realitate, s-au făcut comparații cu cazul CEZ, unde portofoliul de retail a fost vândut la un preț aparent scăzut. Dar contextul arăta complet diferit: CEZ era împovărată de datorii și pierderi cauzate de plafonarea prețurilor, măsură introdusă cu doar câteva luni înainte de finalizarea tranzacției.
În plus, compania nu oferea servicii cu valoare adăugată, care aduc un plus semnificativ bazei de clienți. Prin urmare, prețul de vânzare nu avea cum să fie foarte ridicat.
„Spre deosebire de CEZ, E.ON deține aproape un milion de clienți care beneficiază de servicii cu valoare adăugată, pe lângă contractele lor de furnizare de energie. Acești clienți sunt deserviți de o companie separată, care, pe lângă această activitate, este implicată și în instalarea și întreținerea produselor de eficiență energetică, dispunând de peste 600 de angajați. Această companie integrată face parte, de asemenea, din tranzacție și are un potențial semnificativ de dezvoltare. În astfel de tranzacții, piața nu se limitează la cifrele brute, ci și la valoarea serviciilor, a resurselor și a potențialului. Lucrurile sunt mult mai nuanțate și rareori sunt exact ceea ce par la prima vedere”, a explicat CEO-ul grupului MVM.
Într-un final, diferența dintre valoarea estimată de vânzător și oferta MVM reflectă și strategia comercială a cumpărătorului, precum și intenția acestuia de a intra pe o piață stabilă și competitivă, așa cum este cea din România.
Un alt scenariu care a circulat în spațiul public din România este acela conform căruia „după tranzacția cu E.ON, compania va fi vândută unor entități din afara UE”. Poate că – pentru cei neavizați – o astfel de ipoteză riscă să devină realitate în condiții extreme.
Totuși, o asemenea situație nu este posibilă, iar motivul este unul foarte simplu – astfel de cazuri sunt strict reglementate prin legislația românească și europeană privind investițiile străine directe.
Începând din 2022, România a implementat un cadru legal extrem de riguros pentru monitorizarea investițiilor străine.
Acest cadru legal strict se aplică nu doar pentru MVM, ci pentru orice investitor care ar achiziționa activele E.ON România.
Prin urmare, într-o astfel de situație, orice tranzacție ar fi supusă aceluiași proces de evaluare. Cu alte cuvinte, temerea că MVM ar putea „vinde peste noapte” unei entități din afara Uniunii Europene este nefondată, fiindcă procedura de verificare s-ar declanșa automat, iar autoritățile române ar avea ultimul cuvânt.
Dezbaterea a fost amplă, acuzațiile s-au intersectat, numai căa fost trecută cu vederea o întrebare esențială:
Ce ar fi adus această tranzacție consumatorilor și sistemului energetic românesc?
MVM este un jucător regional cu resurse financiare, expertiză tehnică și experiență în furnizarea de servicii la scară largă, iar compania și-a anunțat intenția de a investi în România, de a ridica standardele de digitalizare și calitate a serviciilor și de a contribui la creșterea competitivității pe piață.
Într-un moment în care mari investitori precum ExxonMobil, Enel Group sau CEZ s-au retras de pe piața românească – din cauza impredictibilității legislative și a pierderilor – faptul că un actor regional încă mai vede potențial în România ar trebui să fie o veste bună, nu motiv de alarmism.
România dorește să rămână „suverană” în privința politicii sale energetice și să dezvolte o viziune regională în domenii consacrate, cum ar fi securitatea, cibernetica sau IT-ul, iar acest demers este lăudabil.
Cazul MVM, însă, nu este doar o tranzacție blocată. Acest caz se transformă și într-un test al modului în care România tratează investițiile străine, chiar și atunci când acestea sunt complexe.
Numeroase cazuri euro-atlantice au fost întârziate și trimise către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). În cazul MVM, dacă decizia finală se va baza doar pe mituri politizate, mesajul transmis pieței va fi că România este o destinație imprevizibilă și riscantă pentru capital.
Dacă, însă, CSAT și instituțiile competente vor realiza o analiză obiectivă, bazată pe fapte și reguli clare, România poate arăta că știe să diferențieze interesele reale de securitate de zgomotul retoric.
Tranzacția MVM – E.ON România a fost prinsă într-un vârtej de percepții și suspiciuni amplificate de declarații politice și informații „scurse”, care au umbrit complet realitatea economică. Miturile au circulat liber, în timp ce faptele au fost împinse în plan secundar sau chiar terțiar.
Din nefericire, isteria persistă. Și asta pentru că panica se vinde mai bine decât faptele.
Totuși, realitatea transmite cu totul și cu totul altceva. MVM nu pare a fi nici „Cal Troian al Rusiei”, nici amenințare directă sau indirectă la adresa securității României, așa cum OMV Petrom nu este „Calul Troian” al Austriei, PPC al Greciei, sau Engie al Franței.
Din păcate, politica internă este amestecată, de multe ori, cu deciziile economice strategice, iar acum, în ultimă instanță, rămâne o întrebare esențială.
Diferența afectează nu doar o singură tranzacție – cazul „MVM în România -, ci și imaginea României ca destinație pentru investiții străine.
Și nu numai atât. Este în joc și viitorul unui sistem energetic românesc care are nevoie de capital, expertiză și concurență.