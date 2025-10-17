Prima pagină » Economic » Explozia din Rahova. O companie de asigurări anunță că valoarea totală a polițelor este de circa 2 milioane euro

O mare companie de asigurări anunță că valoarea totală a polițelor este de aproximativ 2 milioane de euro. În cazul în care autoritățile vor decide demolarea blocului, asiguratorul va achita integral despăgubirile aferente tuturor clienților cu polițe active.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Petru Mazilu
17 oct. 2025, 17:23, Economic

Compania Allianz-Țiriac anunță că în urma exploziei, echipa de call center a i-a contactat pe toți clienții din zonă pentru „a evalua situația acestora și a facilita deschiderea rapidă a dosarelor de daună”.

Compania confirmă existența a nouă locuințe asigurate facultativ în imobilul afectat și 27 în total în zona vizată.

„Clienții care dețin polița My Home pot beneficia de acoperirea costurilor pentru cazare temporară, pentru o perioadă de până la 90 de zile, în limita a 500 de euro pe lună, pe baza documentelor justificative. Valoarea totală asigurată a locuințelor din zonă acoperite de polițe facultative Allianz-Țiriac este de aproximativ 2 milioane de euro. În cazul în care autoritățile vor decide demolarea blocului, Allianz-Țiriac va achita integral despăgubirile aferente tuturor clienților cu polițe active”, a transmis compania.

Constatările pentru daunele minore pot fi realizate online, prin intermediul formularului de notificare, unde pot fi încărcate poze de către cei afectați. Pentru daunele complexe, evaluările vor fi efectuate imediat ce autoritățile vor permite accesul în siguranță, au precizat reprezentanții companiei.