Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua Națională. Are o colecție impresionantă de pălării

Judecătoarea Curții Constituționale, Iulia Scântei, a atras toate privirile la parada de Ziua Națională.
Adrian Nicolae
03 dec. 2025, 23:12, Economic

MEDIAFAX a publicat la momentul respectiv imagini cu Iulia Scântei, purtând o pălărie galbenă lămâie şi o jachetă în aceeaşi culoare, pe sub capa bej de deasupra, asortate la o încălțăminte sport, o geantă office şi jeans albastru. Aceasta a putut fi zărită astfel printre oficialitățile aflate în prima linie.

Noi imagini au apărut acum cu impresionanta colecție de pălării pe care o are judecătoarea Curții Constituționale. INTRĂ AICI PENTRU O GALERIE FOTO ÎN EXCLUSIVITATE!

La parada de la 1 Decembrie, ”doamna cu pălărie galbenă” s-a poziţionat chiar lângă fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, şi lângă colegii săi magistraţi: Ferenc Asztalos Csaba, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoş şi şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea.

