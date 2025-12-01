Cine e femeia cu pălărie galbenă de la parada de Ziua Națională

Este vorba de Iulia Scântei, judecătoare la Curtea Constituţională a României.

Cu pălărie galbenă lămâie şi o jachetă în aceeaşi culoare, pe sub capa bej de deasupra, asortate, în opinia sa, la o încălăminte sport, o geantă office şi jeans albastru, aşa a putut fi zărită, chiar în prima linie, judecătoarea CCR, Iulia Scântei, scrie gandul.ro.

Aceasta s-a poziţionat chiar lângă fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, şi lângă colegii săi magistraţi: Ferenc Asztalos Csaba, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoş şi şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea.

Nici preşedintele Nicuşor Dan nu a putut să treacă indiferent pe lângă mulţimea pestriţă în care se afla judecătoarea Iulia Scântei. S-a oprit şi a salutat-o.