Vicepreședinta Comisiei Europene despre programul SAFE: nu a existat nici o penalizare, nicio tăiere în cazul României

Roxana Mînzatu a declarat luni că eroarea de comunicare a aparținut echipei sale.

„Declarația nu-mi aparține, nu am făcut-o niciodată, este vorba despre o eroare a unui colaborator (…) România are a doua cea mai mare alocare din SAFE. (…) nu a existat nici o penalizare, nicio tăiere”, a declarat Roxana Mînzatu la Antena 3 CNN.

Duminică a fost ultima zi în care statele membre au putut trimite planul cadru privind cheltuirea banilor alocați prin SAFE. Claritatea și maturitatea proiectelor contează, a explicat Mînzatu adăugând că toate țările au trimis planurile, inclusiv România. Proiectele cele mai clare și mai mature vor primi banii mai repede.

Potrivit informației eronate care a stârnit replica Roxanei Mînzatu, România ar fi fost nevoită să renunțe la câteva miliarde de euro din mecanismul european SAFE din cauza dezechilibrelor bugetare. Declarația a fost atribuită în mod fals oficialului european.