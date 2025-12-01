Întrevedere a miniștrilor Apărării din România și Republica Moldova

Întâlnirea a avut loc la București cu ocazia participării ministrului moldovea al Apărării, Anatolie Nosatîi, la celebrarea Zilei Naționale a României.

Cei doi oficiali au abordat subiecte referitoare la situația de securitate regională, pe fondul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și consecințele generate asupra securității României și Republicii Moldova.

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruțǎ, a salutat adoptarea, în Parlamentul Republicii Moldova, a Strategiei Militare 2025-2035 și a menționat că, odată cu adoptarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării de către Parlamentul României, în perioada următoare vor fi elaborate și adoptate documentele subsecvente prevăzute de lege.

Ministrul român a reiterat disponibilitatea României privind continuarea asistenței și a sprijinului necesare pe palierul apărării, în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și dezvoltarea Armatei Naționale.

„România și Republica Moldova au o relație de cooperare unică, inclusiv sub egida mecanismelor dedicate din cadrul UE și NATO. România este un partener serios care rămâne angajat în eforturile de aprofundare a cooperării în plan bilateral, concomitent cu demersurile de facilitare și coordonare a sprijinului internațional în domeniul apărării pentru Chișinău”, a declarat ministrul Miruțǎ.