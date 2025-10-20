Asigurătorii au deschis 19 dosare de daună și au plătit deja despăgubiri pentru trei. Alexandru Ciuncan, șeful UNSAR: Au fost contactați proactiv peste 200 de clienți

Cifrele culese de la membrii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), care deține peste 90% din piața locală de asigurări, arată că peste 320 de rezidenți din zona exploziei de pe Calea Rahovei încheiaseră polițe facultative, prin care să își protejeze casele pentru o plajă mai amplă de riscuri.

„Prioritatea este și a fost în tot acest timp protejarea vieții umane”

„Conform celor mai recente date de la nivelul membrilor UNSAR, până în acest moment au fost deschise 19 dosare de daună în baza asigurărilor facultative de locuințe în acel areal, adică blocul în care a fost epicentrul exploziei și cele din jur. Dintre aceste 19 dosare, deja au fost plătite trei dosare de daună. Deci foarte, foarte repede s-au mișcat lucrurile, altele sunt în curs de a fi plătite, s-au trimis oferte către clienți, așa că lucrurile se mișcă repede”, a declarat luni după-amiază Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

În total, dacă vineri era vorba de 170 de locuințe care aveau o asigurare facultativă și se aflau în zona afectată de explozie, acuma cifra a ajuns la peste 320, dar nu toate locuințele asigurate sunt avariate sau au suferit avarii partiale.

„Deci, practic peste 320 de locuințe dintre cele aflate în zona afectată de explozie au o asigurare facultativă. Dintre cele 320, peste 200 au fost deja contactați proactiv de companiile de asigurări. Dacă de obicei aștepți să te sune clientul, în acest caz au fost contactați de membrii noștri peste 200, iar procesul continuă. Dar, evident, că prioritatea este și a fost în tot acest timp protejarea vieții umane, până la urmă, dar lucrurile s-au mișcat foarte repede și membrii noștri sunt acolo”, a detaliat șeful UNSAR.

Alexandru Ciuncan a reiterat faptul că nu poate comunica, potrivit legii, cifre privind sumele care au fost achitate sau un cuantum mediu al despăgubirilor, dat fiind că este interzisă colectarea datelor.

„Ce pot să spun este că este de presupus că aici nu vorbim despre daune totale probabil, ci vorbim de dosare de daune care au fost deschise folosindu-se procedura de autoconstatare, respectiv soluția care reduce timpul de instrumentare a dosarului și simplifică procesul pentru că, în acest caz, constatarea daunei este efectuată direct de asigurat, iar suma depinde de întindere a prejudiciului, de daună. Procedura de obicei se folosește pentru daunele altele decât daune totale, ci daune ceva mai mici”, a explicat șeful UNSAR.

Discuții pentru posibile case permanente

Alexandru Ciuncan a confirmat și că, potrivit procedurii, clienților cu asigurări facultative li se decontează cheltuielile determinate de catastrofă.

De exemplu, Allianz-Țiriac anunțase vineri că clienții care dețin polița My Home pot beneficia de acoperirea costurilor pentru cazare temporară, pentru o perioadă de până la 90 de zile, în limita a 500 de euro pe lună, pe baza documentelor justificative.

Și Groupama a transmis luni că decide plata sumelor asigurate, pentru clădire și conținut, către clienții locatari ai scării direct afectate de explozia din cartierul Rahova. Clienții locatari ai scărilor adiacente pot primi un avans imediat de 10.000 lei, pentru cheltuielile necesare în această perioadă.

„Nu pot să comentez asupra termenilor și condițiilor specifice polițelor facultative oferite de diverse companii, dar pot să spun că majoritatea polițelor facultative acoperă și cheltuielile cu închirierea unui spațiu de locuit și se oferă și s-au oferit chiar și despăgubiri în avans în acest sens, ca oamenii să aibă, să zicem așa, un buffer (amortizor – n.r.). Deci răspunsul este da, se fac pași, s-au făcut pași rapizi în zona asta, evident complementar cu eforturile autorităților. Și mai mult decât atâta, și noi la nivelul UNSAR, lucrăm cu unul dintre partenerii noștri cu Habitat for Humanity România, care încearcă să ofere soluții rapide de cazare permanentă, în plus față de ce oferă autoritățile în momentul acesta”, a conchis Alexandru Ciuncan.

Ce spun statisticile pieței

Potrivit asigurătorilor, explozia este un risc de bază acoperit de polițele de asigurare facultativă a locuinței. Doar 30% dintre locuințele din Regiunea București–Ilfov sunt protejate printr-o poliță facultativă (aici se și plătesc cele mai multe despăgubiri, de altfel). Pe locul secund se află Regiunea Vest, cu 20%, pe locul 3 – Regiunea Centru, cu 18%.

Procentul celor care au locuința asigurată facultativ este și mai mic la nivel național: concret, doar 17% (1,7 milioane) dintre locuințele din România sunt asigurate complet (PAD + facultativă) – ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile.

Cea mai mare daună plătită în baza unei asigurări facultative de locuință de către o companie membră UNSAR, ca urmare a producerii riscului de explozie, a fost de 555.000 lei în 2023, respectiv 255.000 lei în 2024.

În 2024, asigurătorii au plătit despăgubiri de 183 milioane lei în baza asigurărilor pentru locuințe – conform datelor oficiale publicate de către ASF, în creștere cu 9% față de 2023.

Cum funcționează sistemul de asigurări de locuințe în România

În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD, arată UNSAR.

Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

De asemenea, o asigurare facultativă poate fi personalizată prin adăugarea de clauze dedicate, în funcție de specificul fiecărei locuințe și de nevoile individuale ale clienților. De exemplu, se pot acoperi inclusiv prejudiciile produse vecinilor, avariile panourilor fotovoltaice sau chiar se pot oferi soluții în cazul unor urgențe – prin intervenția unor specialiști atunci când situația o impune (avarii ale instalațiilor de apă/gaze/încălzire, pene de curent, avarii ale acoperișului, sistemelor/elementelor de acces în locuință etc.).

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 21 de companii de profil, care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări, care plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.