Top 5 al celor mai mari daune plătite de unul dintre cei mai mari asigurători din România, în 30 de ani de la intrarea pe piață. Previziuni pentru 2025

Primele cele mai mari cinci daune plătite de OMNIASIG Vienna Insurance Group în cei 30 de ani de când este prezentă pe piața românească însumează peste 212 de milioane de lei, conform cifrelor prezentate de Mihai Tecău, președintele directoratului companiei aflată pe locul trei în topul asigurătorilor din țară, joi, în cadrul unei conferințe de presă aniversare.

Prime brute subscrise de 30,7 miliarde de lei

În cele trei decenii de când a vândut prima poliță de asigurare în România, compania a ajuns la 693.000 de clienți persoane juridice și 6,3 milioane de persoane fizice, însumând 35 de milioane de polițe emise.

Volumul total al primelor brute subscrise în 30 de ani a ajuns la 30,7 miliarde de lei.

Din 1995 și până în prezent, asigurătorul a plătit 3,9 milioane de dosare de daună, care au totalizat o sumă virată în conturile clienților de 18,4 miliarde de lei, a arătat Mihai Tecău.

Top 5 al daunelor plătite include cazuri puternic mediatizate la data producerii catastrofelor:

57,95 de milioane lei – pentru un incendiu la o fabrică de componente industriale (2023)

50,43 de milioane lei pentru un incendiu la o fabrică de condimente (2019)

37,10 de milioane lei pentru un incendiu la un depozit de produse alimentare (2022)

34,27 de milioane lei pentru explozia unei fabrici de produse vegetale (2020)

32,75 de milioane lei pentru o fraudă bancară (2012)

„Suntem pe traiectoria bună”

Potrivind lui Horia Tecău, în primul semestru din 2025, asigurătorul a înregistrat o ușoară creștere a primelor brute subscrise și a despăgubirilor plătite, principalele linii pe care s-a remarcat un avans fiind CASCO, property, asigurări de sănătate – aflate pe un val ascendent – și asigurările de călătorie.

„Este un an destul de greu. În fiecare an a fost greu în România. Nu a fost foarte ușor., de fiecare dată am avut obiective noi și țintele noastre de profit sunt la fel de ambițioase, nu am schimbat nimic din strategia pe care am avut-o la începutul anului. Suntem la nivelul profitului și ne propunem un profit similar celui pe care l-am avut anul trecut pe care l-am avut. Sperăm să ajungem să atingem acest scop”, a declarat Mihai Tecău, la întrebarea Mediafax despre așteptările din acest an aflat sub spectrul măsurile de consolidare fiscală și de creștere a inflației.

„La momentul acesta, dacă vreți să vă dau un reper în desfășurarea anului, suntem pe traiectoria bună. Deși din perspectiva exterioară pare că e destul de provocator, pentru partea de asigurări, riscul la nivelul clienților noștri pare destul de perceput, astfel că renunțarea la asigurări nu există la momentul de față, să zic așa, și nu există un efect direct care să dea peste cap prognozele pe care noi le-a făcut”, a detaliat președintele Directoratului OMNIASIG Vienna Insurance Group.

În 2024, compania a înregistrat prime brute subscrise de 2,8 de miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 17% față de anul anterior.

Totalul despăgubirilor plătite a ajuns la aproximativ 1,4 miliarde de lei, principalul segment pe care au crescut fiind RCA (+23%).

OMNIASIG Vienna Insurance Group este parte din are Vienna Insurance Group (VIG), principalul grup de asigurări în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (ECE). Din Vienna Insurance Group (VIG) fac parte peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii din 30 de țări, cu peste 30.000 de angajați și peste 32 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994, la Bursa de Valori din Praga din 2008 și la Bursa de Valori din Budapesta din noiembrie 2022. Compania beneficiază de rating A+ cu perspectivă stabilă din partea agenției internaționale de rating Standard & Poor’s și colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă de retail din Europa Centrală și de Est.