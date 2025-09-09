UNSAR: 60 de mașini care au asigurare CASCO sunt vandalizate în fiecare zi în România. Topul celei mai frecvente pagube

Cele mai mari pagube provocate autovehiculelor asigurate CASCO, excluzând accidentele rutiere, apar în urma incendiilor, arată datele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), care deține peste 90% din piața locală de asigurări.

Incendiile provoacă o daună care ajunge, în medie, la aproximativ 13.200 de euro. În clasament urmează inundațiile, cu costuri de 9.000 de euro în medie pentru un dosar.

Potrivit datelor UNSAR, nici riscurile mai „mici” nu pot fi ignorate. Este vorba de furturi, care cauzează, în medie, prejudicii de 2.100 de euro pentru fiecare caz în parte. Furtunile provoacă pagube de aproximativ 2.000 euro, iar căderile de corpuri, în jur de 1.200 de euro.

Comparativ cu datele anului trecut, primele trei luni ale acestui an au adus o creștere accentuată a valorii medii a daunelor: un avans de 32% pentru furtuni, 24%, pentru furturi și +17%, pentru căderile de corpuri.

Mai mult, în ceea ce privește frecvența cu care se produc anumite riscuri, vandalismul este, de departe, cel mai des întâlnit. În fiecare zi, în jur de 60 de asigurați care și-au descoperit mașina avariată au beneficiat de plata despăgubirilor CASCO. Totodată, zilnic s-au despăgubit peste 13 dosare de daună produse de căderi de corpuri și aproape 10 din cauza furtunilor.

Ce acoperă asigurarea CASCO

„Polița CASCO trebuie să fie nelipsită, căci acoperă o gamă variată de riscuri – coliziuni, furt, incendiu, fenomene naturale sau vandalism. În plus, multe polițe includ beneficii suplimentare: asistență rutieră în țară și în străinătate, acoperirea costurilor pentru pierderea cheilor, mașină la schimb sau chiar cazare la hotel, pentru ca drumul să continue fără griji”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

„De la furtuni și căderi de corpuri, până la incendii sau furturi, polița CASCO reprezintă #planulB pentru orice șofer responsabil. Pe scurt, CASCO nu este doar o asigurare – este o investiție inteligentă, menită să ofere liniște și siguranță oricărui șofer, în fața riscurilor inevitabile”, a precizat Alina Bărbulescu, specialist Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

La sfârșitul anului 2024 erau în vigoare aproximativ 945.000 de contracte CASCO, din datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Acest număr nu echivalează însă cu numărul de vehicule asigurate, pentru că sunt cazuri în care se încheie un contract pentru o întreagă flotă a unei singure entități juridice.

Potrivit cifrelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, la finalul anului trecut în parcul auto național includea 10.785.260 de vehicule, dintre care 8.449.781 de autoturisme.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 21 de companii de profil, care dețin împreună o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Potrivit datelor oficiale, asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane EUR în fiecare zi calendaristică.