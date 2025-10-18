S&P a retrogradat ratingul Franței, invocând instabilitatea politică și incertitudinea bugetară

Decizia vine pe fondul instabilității politice care pune în pericol eforturile guvernului de a-și redresa finanțele publice, relatează Reuters.

De obicei, agențiile de rating operează modificări doar conform unui calendar prestabilit, însă S&P a explicat că retrogradarea Franței la A+ de la AA- este justificată după o săptămână tensionată, în care premierul Sébastien Lecornu a anunțat suspendarea reformei pensiilor din 2023, intens contestată, și s-a confruntat cu două moțiuni de cenzură.

„Ne așteptăm ca incertitudinea politică să afecteze economia franceză prin descurajarea investițiilor și a consumului privat și, implicit, a creșterii economice”, a transmis agenția în comunicat.

Lecornu a reușit să treacă de cele două moțiuni de cenzură de joi, însă supraviețuirea guvernului a venit cu prețul renunțării la reforma emblematică a președintelui Emmanuel Macron, pentru a obține sprijinul socialiștilor.

Răgazul este însă limitat, întrucât bugetul pentru 2026, prezentat în această săptămână, urmează să fie dezbătut de luni în Parlamentul fragmentat al Franței, unde opoziția promite o confruntare dură.

În reacție la decizia S&P, ministrul de Finanțe Roland Lescure a declarat că adoptarea bugetului până la sfârșitul anului este „responsabilitatea colectivă a guvernului și a Parlamentului”, pentru a asigura reducerea treptată a deficitului către 3% din PIB până în 2029.

S&P a precizat că adoptarea bugetului ar oferi o direcție mai clară asupra modului în care Franța intenționează să gestioneze datoria publică, estimată să ajungă la 121% din PIB până în 2028, față de 112% la finalul anului 2024.

„Cu toate acestea, incertitudinea privind finanțele publice rămâne ridicată înaintea alegerilor prezidențiale din 2027”, a avertizat agenția.