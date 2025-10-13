Criză politică la Paris: Macron încearcă să împiedice căderea celui de-al doilea guvern Lecornu

Emmanuel Macron, a cerut clasei politice „să dea dovadă de responsabilitate și respect” în fața unei noi crize guvernamentale, avertizând că instabilitatea ar putea submina economia țării și încrederea investitorilor.

„Datoria tuturor este să muncească pentru stabilitate, nu să parieze pe instabilitate”, a declarat Macron duminică, la sosirea sa în Egipt, unde participă la semnarea acordului de pace între Israel și Hamas, potrivit Bloomberg.

Bugetul pe 2026, test decisiv pentru Lecornu

Macron a făcut această chemare la calm în plină criză politică, în condițiile în care premierul Sébastien Lecornu încearcă să obțină sprijinul parlamentar pentru bugetul pe 2026, pe care îl va prezenta marți în fața Adunării Naționale.

Opoziția franceză, de la socialiști la republicani, amenință cu un vot de neîncredere ce ar putea răsturna noul executiv – al patrulea guvern din mandatul lui Emmanuel Macron și al doilea condus de Sébastien Lecornu – încă din această săptămână.

Premierul, numit în septembrie și reînvestit vineri după o scurtă demisie, trebuie să obțină o majoritate fragilă într-un parlament profund divizat. Pentru a evita o nouă criză, Lecornu trebuie să convingă atât socialiștii, cât și republicanii să se abțină la votul decisiv: „Dacă bugetul nu trece, deficitul ar putea ajunge la 6% din PIB în 2026, față de 5,4% așteptat anul acesta”, a avertizat primul ministru înainte de reconfirmarea sa în funcție.

Vârsta de pensionare, mărul discordiei în Parlament

Socialiștii cer anularea reformei pensiilor care a ridicat vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani, pentru femei și bărbați deopotrivă, una dintre cele mai contestate măsuri ale președintelui Macron. Totodată, ei solicită creșterea taxelor pentru cei bogați și relaxarea politicilor de austeritate.

„Suntem gata să-l lăsăm să guverneze, dar numai dacă revine asupra reformei pensiilor”, a declarat Olivier Faure, liderul Partidului Socialist, la BFM TV, cel mai urmărit canal de știri de televiziune din Franța.

Piețele sancționează haosul politic

Instabilitatea politică a început deja să afecteze piețele. Randamentul obligațiunilor de stat franceze pe 10 ani este acum cu peste 0,8 puncte procentuale mai mare decât cel al Germaniei. Cu cât această diferență crește, cu atât crește și costul împrumuturilor pentru Franța, deoarece piețele consideră că instabilitatea politică face țara mai riscantă pentru creditori.

Economiștii avertizează că o nouă cădere a guvernului ar putea declanșa vânzări masive de active franceze și ar pune presiune pe costurile de împrumut ale statului.

Noul cabinet, între continuitate și criză

În noul cabinet, Macron și Lecornu au păstrat o mare parte din miniștrii anteriori, printre care Roland Lescure la Finanțe, Amélie de Montchalin la Buget și Jean-Noël Barrot la Afaceri Externe. La Interne, Bruno Retailleau a fost înlocuit de Laurent Nunez, după ce Retailleau s-a opus ultimei formule guvernamentale.

Biroul președintelui a anunțat că noul executiv include și opt membri din societatea civilă, printre care Jean-Pierre Farandou, fostul director al companiei feroviare SNCF, numit ministru al Muncii.

Macron se confruntă cu o situație tot mai precară și instabilă: doi premieri anteriori, Michel Barnier și François Bayrou, au fost forțați să demisioneze după ce au pierdut voturile de încredere din cauza disputelor bugetare.

„Franța trăiește o formă de nebunie politică”, a spus liderul socialist El consideră că „ar exista încă o șansă pentru stabilitate dacă președintele renunță la rigiditatea sa”.

Piețele au rămas prudente luni, iar investitorii așteaptă discursul de marți al premierului. În culisele politicii pariziene, mulți se tem că Franța se apropie de o nouă prăbușire guvernamentală.