Emmanuel Macron salută eliberarea primilor ostatici israelieni de către Hamas: Pacea devine posibilă pentru regiune

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat luni eliberarea primilor șapte ostatici israelieni de către Hamas, spunând că Franța împărtășește bucuria familiilor și a poporului israelian.

„Odată cu eliberarea lor și a altor treisprezece ostatici așteptați în această dimineață pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Gaza și pentru regiune”, a scris Macron pe platforma X.

Liderul francez a adăugat că Franța va fi implicată în fiecare etapă a planului de pace propus de președintele Donald Trump, alături de partenerii arabi pe care Parisul i-a ajutat să se mobilizeze.

„Dar pentru moment, să ne bucurăm”, a încheiat Macron.

Eliberarea celor șapte ostatici a avut loc sub supravegherea Crucii Roșii și marchează un pas simbolic în eforturile diplomatice internaționale de detensionare a situației din Orientul Mijlociu.