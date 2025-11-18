Conferința de Securitate de la Berlin începe marți. Merz, întâlnire cu Macron și Starmer la eveniment

Politicieni, oficiali militari și experți în apărare vor fi prezenți marți și miercuri la Berlin pentru o conferință de securitate de două zile, dedicată întăririi apărării în Europa, informează dpa.

Peste 140 de participanți urmează să susțină discursuri și să participe la sesiuni de discuții.

Scopul întâlnirii este de a analiza răspunsuri la diferite amenințări cu care se confruntă NATO și Uniunea Europeană, inclusiv „măsuri de a stimula producția de arme și adoptarea de noi tehnologii”.

Printre vorbitori se numără miniștrii apărării german Boris Pistorius și suedez Pal Jonson.

La Berlin este așteptată, de asemenea, „o întâlnire informală a liderilor a trei țări, Germania, Franța și Regatul Unit, în formatul E3”.

Un purtător de cuvânt al guvernului federal a informat jurnaliștii despre această întâlnire.

Potrivit surselor oficiale, aceasta va avea loc după Summitul European privind Suveranitatea Digitală de la Berlin.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, urmează să se întâlnească cu președintele francez Emmanuel Macron și cu prim-ministrul britanic Keir Starmer „în formatul E3 marți, 18 noiembrie, după summit”, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului.

Conferința de Securitate de la Berlin este unul dintre cele mai importante evenimente europene din domeniul politicii de securitate și apărare.