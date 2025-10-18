Italia intenționează să majoreze cu 50% impozitul fix pentru străinii bogați

Dacă va fi aprobată de parlament, această majorare ar reprezenta o lovitură severă pentru expații bogați care doresc să scape de impozitele mai mari din alte țări europene.

În ultimul deceniu, Italia, și în special capitala sa financiară Milano, a devenit o destinație populară pentru super-bogații lumii, atrași de calitatea vieții și de stimulentele fiscale care le permit să plătească o sumă fixă pentru toate veniturile lor din străinătate, potrivit FT.

Dar schema a fost controversată în rândul italienilor obișnuiți, în special în Milano, care au acuzat-o că a dus la creșterea prețurilor imobiliare și a contribuit la agravarea crizei locuințelor.

Un oficial al Ministerului Finanțelor a declarat vineri că măsura a fost inclusă în proiectul de lege privind bugetul Italiei pentru 2026, care prevede reduceri fiscale și creșteri ale cheltuielilor sociale în valoare de aproximativ 18.7 miliarde de euro, inclusiv o reducere a impozitelor pentru lucrătorii cu venituri mici și medii.

Proiectul de buget confirmă, de asemenea, intenția Romei de a strânge peste 4 miliarde de euro de la bănci anul viitor, după ce membrii coaliției tripartite a prim-ministrului Giorgia Meloni au ajuns la un compromis de ultim moment cu privire la modul de creștere a veniturilor fără a impune o taxă pe profituri neașteptate.

„Este o lege bugetară care răspunde nevoilor și problemelor concrete ale familiilor, întreprinderilor și lucrătorilor din această țară”, a declarat Meloni vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Roma.

Având în vedere că următoarele alegeri generale din Italia sunt programate pentru 2027, Meloni dorește să atenueze presiunea financiară asupra familiilor italiene obișnuite, a căror putere de cumpărare a fost erodată de presiunile inflaționiste puternice din anii de după pandemia de Covid.

Va intra în vigoare în ianuarie 2026

Dacă va fi aprobată de Parlament în următoarele săptămâni, noua taxă fixă de 300.000 de euro va fi aplicată veniturilor din străinătate ale persoanelor care se mută în Italia odată cu intrarea în vigoare a noului buget, prevăzută pentru ianuarie 2026.

Aceasta va fi a doua majorare a schemei lansate în 2016 pentru a combate „exodul creierelor”. De atunci, aceasta a atras mulți expați bogați la Milano, mai ales că Marea Britanie a înăsprit schema fiscală „non dom”.

Anul trecut, guvernul Meloni a dublat impozitul fix pentru noii veniți la 200.000 de euro. Giancarlo Giorgetti, ministrul finanțelor, a descris atunci schema ca fiind „așa-numitul impozit fix pentru miliardari” și a insistat că Italia rămâne o destinație atractivă pentru super-bogați, chiar și după această creștere.

Conform normelor actuale, un nou rezident străin – sau un italian care se întoarce după ce a locuit în străinătate timp de cel puțin nouă ani – poate plăti un impozit fix de 200.000 de euro pe an pentru orice venituri și active străine, timp de până la 15 ani.

Alte țări care au înregistrat un interes crescut din partea expaților bogați includ Emiratele Arabe Unite, care nu percep niciun impozit personal asupra persoanelor fizice.

Monaco și Elveția continuă să fie populare printre persoanele extrem de bogate. Deși Elveția este una dintre cele trei țări europene care percep un impozit pe averea netă, străinii bogați pot încheia acorduri personalizate cu autoritățile cantonale locale cu privire la impozitul total exact pe care îl plătesc pe veniturile și averea lor.