Vacanța la schi, mai scumpă cu 40%. Autoritatea italiană de supraveghere critică creșterea „complet nejustificată” a costului permiselor de schi

De la Alpii și Dolomiții din nord până la pârtiile din regiunea centrală italiană Abruzzo, prețurile sunt pe cale să crească cu până la 40% față de 2021, potrivit unui raport întocmit de autoritatea de supraveghere Assoutenti.

Un permis „Dolomiti Superski”, care oferă acces la toate cele 12 stațiuni din scumpele Dolomiti, va costa schiorii 86 € pe zi în acest sezon. În Roccaraso, o stațiune populară din Apenini din Abruzzo, care a devenit supraaglomerată în sezonul trecut după ce a fost promovată de o vedetă TikTok, costul unui permis de schi zilnic este de așteptat să crească la 60 €, potrivit The Guardian.

În același timp, costul abonamentelor de schi sezoniere va varia între 755 de euro pentru un adult în Roccaraso și până la 1.800 de euro în valea Aosta.

Costul de închiriere a echipamentului de schi a crescut, la fel ca și prețurile hotelurilor și restaurantelor.

Gabriele Melluso, președintele Assoutenti, a declarat că majorările de prețuri, pe care operatorii stațiunilor de schi le atribuie creșterii prețurilor la energie, costurilor de întreținere a stațiunilor și cererii mai mari de echipamente de calitate superioară, sunt „complet nejustificate și inacceptabile […] atât pentru că inflația în Italia este sub control, cât și pentru că tarifele la energie, care au crescut costurile pentru operatorii stațiunilor de schi în 2022, au revenit la normal”.

Turismul montan, în scădere

El a adăugat că prețurile sunt acum atât de mari încât persoanele mai puțin înstărite au fost nevoite să renunțe complet la tradiționala settimana bianca, sau vacanța la schi.

El a remarcat o scădere bruscă a turismului montan în sezonul 2024-2025, cu 1 milion de italieni mai puțin pe pârtii față de anul precedent, din cauza creșterii costurilor.

În ciuda creșterii prețurilor, Italia rămâne o destinație mai ieftină pentru schi în Europa de Vest decât Elveția, Franța și Austria.

Îngrijorarea cu privire la costuri survine în contextul în care țara se pregătește să găzduiască Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, între 6 și 22 februarie. Ministrul de externe al Italiei, Antonio Tajani, a declarat vineri că Italia a înaintat ONU o propunere prin care solicită o „armistițiu global” pe durata evenimentului. „Cu Milano Cortina, trebuie să transmitem și un mesaj de pace și dialog… pentru a opri războiul pe durata Jocurilor”, a spus el.