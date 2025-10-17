Explicațiile Distrigaz în cazul exploziei de pe Calea Rahovei. „Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”

Trei persoane au decedat în urma exploziei de vineri dimineața. Ministerul Afacerilor Interne a informat că la ora 09:08, prin apel la numărul de urgență 112 a fost semnalată o explozie puternică produsă într-un imobil de tip P+8 situat în municipiul București.

Primele echipaje de intervenție au ajuns la locul evenimentului la ora 09:15, timpul de răspuns fiind de șapte minute, urmate, în dinamică, de alte forțe de intervenție, astfel încât la locul exploziei au fost prezente 300 de cadre ale ISU BIF, 125 de jandarmi și 72 de polițiști din cadrul DGPMB. De asemenea, două echipe canine din cadrul IGSU au intervenit pentru identificarea victimelor surprinse sub dărâmături.

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, a anunțat operatorul.

„În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a precizat compania.

Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU.

Oficialii Distrigaz Sud Rețele și-au exprimat întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect, ca urmare a exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie pe Calea Rahovei din București.