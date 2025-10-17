Ilie Bolojan despre posibile creșteri de taxe: E doar o problemă de timp

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că diferența de 30 de miliarde de euro dintre cheltuieli și venituri trebuie redusă prin controlul cheltuielilor și creșterea veniturilor, menționând:„indiferent cine va fi în guvernare, va trebui să crească venituri, dacă nu ne ținem cheltuielile sub control”.

„Această diferență de de dintre cheltuieli și venituri, care este de 30 de miliarde de euro, trebuie redusă. Ai două posibilități sau lucrezi doar dintr-o parte sau lucreze în ambele părți. Am încercat să lucrăm din ambele părți, dacă noi nu vom reduce în continuare cheltuielile, nu vom elimina risipa”, a spus premierul Bolojan, vineri la Radio România Actualități.

Acesta a spus că orice eșec în gestionare risipei ar putea avea drept consecințe creșteri de taxe: „E doar o problemă de timp, prin care, indiferent cine va fi în guvernare, va trebui să crească venituri, dacă nu ne ținem cheltuielile sub control”.

El a mai precizat că menținerea angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene și a creditorilor va permite ca deficitul bugetar să scadă anul viitor, ținta fiind apropierea de 6% din PIB.