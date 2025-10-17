Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după explozia din Rahova: Foarte probabil, blocul va trebui demolat

„Din păcate am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprimă compasiunea pentru familiile, celor decedați, pentru cei răniți, pentru toți locuitorii acelui bloc pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viața de această explozie. Înțeleg că sunt trei decedați și sunt încă doi într-o stare destul de gravă. Iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase și mi-a comunicat ministrul Sănătății că au convenit să fie transferați în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă, dar, din păcate, această tragedie clar a generat acest număr de victime și afectarea structurii de rezistență a blocului”, spune la RRA Ilie Bolojan.

Bolojan: foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat

Premierul afirmă că, „din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”.

Ilie Bolojan spune că a ținut legătura atât cu administrația din București, cu domnul primar interimar Bujdoveanu, „în așa fel încât să ne organizăm pentru a putea prelua oamenii pentru a-i caza în perioada următoare, urmând să găsim o formulă de comun acord cu Primăria de la Sectorul 5, cu Primăria Generală pentru a le acorda sprijină în această perioadă”.

„După ce se va face o anchetă legat de ceea ce s-a întâmplat, de situația blocului, vor fi luate și măsurile pentru a pune în siguranță zona respectivă. (…) Sunt afectate câteva sute de persoane, câte locuia un bloc, probabil peste 400 de persoane, pentru că era un bloc mare. Și ceea ce trebuie făcut este, pe de o parte, în condițiile în care blocul poate fi reabilitat, există programe ale Ministerii de Dezvoltării care pot veni cu sprijin pentru a reabilita acest bloc. În condițiile în care el nu va mai putea fi reabilitat, trebuie să vedem în perioada următoare, care era situația asigurărilor în apartamentele din acel bloc. Din păcate, pentru că ani de zile nu am instituit o cultură și nu am pus în practică măsuri care să genereze asigurarea locuințelor în România atunci când se întâmplă astfel de tragedii, constatăm că o mică parte din locuințe sunt asigurate”, încheie Bolojan.