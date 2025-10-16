Modificarea Ordonanței de Urgență 52 a fost amânată

Ordonanța de Urgență 52, ordonanța care a blocat eliberarea certificatelor de naștere și deces nu va fi modificată în ședința de Guvern de joi, potrivit unor surse guvernamentale citate de Gândul.

Conform surselor, OUG 52 nu a fost inclusă pe agenda ședinței de Guvern de joi, deși fusese anunțată anterior ca prioritate de către premierul Ilie Bolojan. Din informații, nu s-a ajuns la un consens, iar modificările ordonanței au fost amânate pentru săptămâna viitoare.

„Nu s-au înțeles în ședința de Guvern și s-a amânat pentru săptămâna viitoare”, au declarat sursele citate de gandul.ro.

Ordonanța 52, adoptată pe 1 octombrie, a stârnit un val de nemulțumiri în rândul primarilor. Măsura i-a lăsat pe mulți dintre ei „blocați” în activitatea administrativă, după ce actul normativ a restricționat posibilitatea de achiziționare a documentelor securizate.

„La Slatina, nu mai avem voie să achiziționăm certificate de naștere securizate, pentru că intră la capitolul 54.02, furnituri de birou art. 20.01.01, interzis prin OUG 52, art. 17, alin. 1.a. Aceeași situație și cu certificatele de deces”, este un mesaj trimis de primarul PNL, Mario DeMezzo pe grupul de WhatsApp al Asociației Municipiilor din România.