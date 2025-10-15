Ministra de Finanțe Rachel Reeves anunță planuri de creșteri de taxe și reducere de cheltuieli

Rachel Reeves, ministra de finanțe, a declarat că guvernul de la Londra ia în considerare atât creșteri de taxe, cât și reduceri de cheltuieli pentru reducerea unui deficit bugetar estimat la 30 de miliarde de lire sterline, anunță Sky News.

Rachel Reeves a anunțat: „Desigur, ne uităm și la impozite și cheltuieli”, în încercarea de acoperire a unui deficit bugetar de aproximativ 30 de miliarde de lire sterline, identificat de raportul Oficiului pentru Responsabilitate Bugetară.

Privind un ciclu de creșteri de taxe pentru acoperirea deficitului, Reeves a susținut: „Nimeni nu vrea ca acel ciclu să se termine mai mult decât mine”.

Ministra a anunțat că reglementările fiscale pentru 2029-2030 care menționează asigurarea cheltuielilor bugetare să fie realizată doar din venituri fiscale, nu prin împrumuturi, nu va fi posibilă.

Despre responsabilitate situației bugetare, Reeves a declarat: „Am văzut acum doar trei ani ce se întâmplă când un guvern, în care conservatorii au pierdut controlul asupra finanțelor publice: inflația și ratele dobânzilor au crescut vertiginos”.