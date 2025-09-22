Ministrul de Finanţe dă asigurări: Nu se discută despre noi creşteri de taxe pentru acoperirea deficitului bugetar

Întrebat, în cadrul unei intervenţii la Antena 3 CNN, dacă Guvernul va creşte vreo taxă pentru a face ajustările necesare la deficit, Nazare a răspuns categoric: „Nu am discutat de creşteri de taxe. Deşi există această informaţie în spaţiu public, pot să vă confirm acum, nu am discutat despre alte creşteri de taxe sau altceva în plus faţă de ceea ce ştim în momentul de faţă”.

Ministrul a precizat că declaraţia se referă la discuţiile purtate la reuniunea informală a Consiliului Ecofin de la Copenhaga, unde a discutat cu omologii săi europeni.

Referitor la întrebarea jurnalistului privind lipsa implementării măsurilor promise de coaliţie, precum concedierile din administraţia publică, Nazare a explicat că „rolul Ministerului de Finanţe este să gestioneze situaţia actuală în aşa fel încât ţintele fiscal-bugetare să fie de plin acord cu angajamentele României”.

Întrebat dacă poate garanta că nu vor mai fi alte majorări de taxe, ministrul a evitat un răspuns direct, declarând: „Nu vreau să discutăm pe ipoteze. Nivelul taxelor pe care am vrut să le creştem sunt cuprinse deja în pachetele fiscale 1 şi 2″.

Nazare a adăugat că „nu are rost să discutăm alte chestiuni legate de taxe în acest moment, în situaţia în care se află România astăzi”, subliniind că impactul fiscal al celor două pachete fiscale a fost deja evaluat şi comunicat.

Nazare a anunţat că rectificarea bugetară va fi „o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului” şi că România vizează revenirea în traiectoria asumată până la finalul anului 2026.