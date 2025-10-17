Prima pagină » Politic » Bolojan: Mi-aș dori că atunci când nu mai sunt în funcție publică să nu mă înjure toți oamenii

„Mi-aș dori că atunci când nu mai sunt pe funcție publică să pot să circul pe stradă liniștit. Nu o să mă laude toți, dar n-aș vrea să mă înjure toți oamenii”, spune premierul Ilie Bolojan.
Cosmin Pirv
17 oct. 2025, 15:16, Politic

Întrebat vineri, la Radio România Actualități, dacă se gîndește la viitorul său politic, premierul Ilie Bolojan a răspuns: „În parcursul meu, am avut această șansă să ocup aproape toate funcțiile publice din România: de la consilier local, prefect, președinte de consiliu județean, primar, parlamentar și așa mai departe. Deci nu mai am o miză personală. Gândiți-vă că în condițiile în care s-a format noul govern, n-a fost un entuziasm pentru preluarea funcției de premier. Se știa că este o situație dificilă și cel care ajunge pe această funcție va fi forțat să fie întruchiparea unor măsuri care nu sună bine și riscul să iasă prost este foarte mare. Pentru mine nu este o problemă că ies prost, mi-am asumat acest lucru. Dar n-aș vrea să iasă prost pentru România”.

El spune că uneori respectul vine după mulți ani de zile, nu de pe o zi pe alta.

„Mi-aș dori că atunci când nu mai sunt pe funcție publică să pot să circul pe stradă liniștit. Nu o să mă laude toți, dar n-aș vrea să mă înjure toți oamenii și când mă întâlnesc cu vecinii mei, cu prietenii și cunoscuții, să mă pot uita în ochii lor, să știu, da, atunci când a depins de mine, am făcut maxim posibil în condițiile date. Asta încerc să fac”, a mai spus șeful Guvernului.