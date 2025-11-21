Asociațiile de pacienți atacă declarațiile lui Nicușor Dan: „Iresponsabil și periculos”

Asociațiile susțin că utilizarea fondurilor destinate sănătății ca sursă de finanțare este „nu doar teoretic stupid, ci și profund iresponsabil și periculos”.

Barometrul Bunăstării arată un scor de doar 6,91 din 10 pentru România. Țara e sub Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Raportul identifică exact domeniile pe care declarația le propune ca surse de tăieri – sănătatea și educația – drept cele mai vulnerabile și cele care necesită reforme accelerate.

Asociațiile de pacienți: România, sub media europeană la investiții

Pacienții din România se confruntă cu cele mai mari dificultăți: prevenție deficitară, factori de risc ridicați, probleme majore în sănătatea mintală și acces redus la servicii.

Raportul „Health at a Glance 2025” al OECD arată că, în medie, țările OECD alocă 11,5% din PIB pentru sănătate. În contrast, România alocă doar 5,7% din PIB. Cheltuielile de sănătate pe cap de locuitor în România sunt mult sub media UE.

Soluții alternative pentru finanțarea apărării

Asociațiile susțin că România poate crește cheltuielile pentru apărare la 2,5% din PIB – ținta NATO – fără să sacrifice sănătatea.

Soluțiile propuse include combaterea evaziunii fiscale, care poate genera miliarde de euro fără a afecta serviciile sociale. Mai include reevaluarea cheltuielilor ineficiente din alte domenii guvernamentale și atragerea de fonduri europene.

„Domnule Președinte, vă îndemnăm să reconsiderați această abordare. Nu este etic să fie redusă finanțarea sănătății pentru a susține un buget militar mai mare”, se arată în poziția publică.

Documentul este semnat de reprezentații A.P.A.A., Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, Asociației Sănătate pentru Comunitate, Ascotid Mureș, COPAC, APAN) și Federația UNOPA.

Mai devreme, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România și-a exprimat îngrijorarea și indignarea față de declarațiile președintelui.

Declarațiile lui Dan

„Pentru a fi în Alianță asta trebuie să plătim. Nu putem aștepta pentru ca doar alții sa ne apere pe noi! Așa cum noi ne așteptăm ca parteneriatul cu alții sa descurajeze pe cineva să ne atace pe noi așa și noi trebuie să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții”, declara prețedintele Dan.

„Pe scurt, asta înseamnă că o parte din bani o să-i luam de la sistemul de sănătate, de la învățământ! Teoretic e stupid, dar în condițiile astea, asta trebuie să facem pentru industria de apărare”, a adăugat Nicușor Dan.