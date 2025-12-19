Bolojan promite reforme în Justiție după apelul „Te sună România”: Primele propuneri, așteptate în ianuarie

Ilie Bolojan a declarat că reacțiile din spațiul public sunt legitime. A menționat că acestea reflectă o stare de tensiune acumulată în societatea românească. Potrivit premierului, numeroase studii sociologice indică un nivel scăzut de încredere al cetățenilor în instituțiile statului, inclusiv în Justiție, ceea ce explică apariția protestelor și a mesajelor critice.

„Există un sentiment de nedreptate în societate, care s-a dezvoltat în acești ani, ca o reacție la modul în care românii au perceput că sunt gestionate lucrurile, atât în politică, cât și în Justiție”, a afirmat Bolojan într-un interviu pentru Cotidianul.

Justiția, responsabilitate internă după ieșirea din MCV

Premierul a amintit că, după ieșirea României de sub monitorizarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), responsabilitatea pentru funcționarea sistemului judiciar a revenit aproape integral conducerii interne a Justiției. Astfel, influența politică a fost redusă semnificativ.

În acest context, Bolojan a subliniat că problemele actuale sunt rezultatul modului în care sistemul a fost administrat de-a lungul timpului. El a insistat asupra ideii de răspundere individuală, afirmând că fiecare persoană care a ocupat funcții-cheie în administrație sau Justiție poartă o parte din responsabilitate, proporțional cu rolul și durata mandatului.

Problemele reclamate de societate, amintite de premierul Ilie Bolojan

Șeful Guvernului a enumerat principalele nemulțumiri exprimate de cetățeni în legătură cu funcționarea Justiției. Printre acestea se numără:

durata excesivă a proceselor;

prescripția unor fapte penale importante;

scăderea impactului social al actului de justiție;

probleme legate de meritocrație;

modul de constituire a completurilor de judecată.

Aceste aspecte, adaugă premierul, alimentează percepția de inechitate și slăbesc încrederea publicului în instituțiile statului.

Bolojan: Grup de lucru cu CSM și propuneri legislative

Pentru a răspunde acestor probleme, Ilie Bolojan a anunțat constituirea unui grup de lucru dedicat legilor Justiției. Grupul va analiza situația împreună cu reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Obiectivul acestui demers este formularea unor propuneri legislative concrete, care să poată fi asumate de Guvern sau de coaliția de guvernare. Astfel, ele trebuie să aibă șanse reale de a fi adoptate în Parlament.

Premierul a precizat că până la finalul lunii ianuarie ar trebui să existe primele variante de reformă. Urmează ca acestea să fie evaluate din punct de vedere politic și legislativ.

Reacțiile emoționale publice – fără exploatare politică

Ilie Bolojan a transmis totodată că nu susține reacțiile politice bazate pe emoție sau pe capitalizarea electorală a nemulțumirilor sociale. În opinia sa, soluțiile reale necesită consens, susținere parlamentară și pași concreți de implementare, nu declarații menite să aducă beneficii de imagine pe termen scurt.

„Să te urci pe un val de emoții poate aduce un câștig rapid de imagine, dar nu rezolvă problemele”, a spus premierul, subliniind că abordarea Guvernului va fi una pragmatică și orientată spre rezultate.