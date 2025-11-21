Nicușor Dan, despre amenințările privind ruperea coaliției de guvernare: ”Declarații politice…”

Nicușor Dan a fost întrebat vineri despre posibila criză politică la nivel guvernamental provocată despre neînțelegerile privitoare la scăderea cheltuielilor.

„O să ne mai întâlnim cu liderii la Cotroceni (…) Sunt multe (de discutat n.r.)”, a răspuns Nicușor Dan.

El a mai spus că discuțiile sunt la început.

„Trebuie să facem diferența dintre declarații politice și acțiuni concrete (…) discuția este la început, eu sunt mediator”, a adăugat președintele.

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat recent, după o ședință a Biroului Politic Național, că formațiunea sa nu va susține reducerea salariilor în sectorul public. Decizia a fost luată în contextul discuțiilor din coaliție privind măsurile de ajustare fiscală.

„Votul a fost unanim. PSD-ul nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că, deși discuțiile pe administrația locală au fost finalizate în coaliție, cu reducerea procentului de la 30% la 20% și posibilitatea de a evita disponibilizările în 2026, subiectul administrației centrale rămâne deschis.

„Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție”, a subliniat acesta.

Ce propune PSD

Social-democrații susțin în schimb eficientizarea aparatului de stat prin comasări de instituții și restructurări administrative, fără să afecteze veniturile angajaților. Grindeanu a dat exemplul Ministerului Agriculturii, care și-a redus anul trecut bugetul pe salarii cu 5% prin bugetul de stat, fără ordonanțe speciale.

„Pot fi găsite soluții care să ducă la comasări de instituții fără a disponibiliza oamenii”, a explicat președintele PSD.

Grindeanu a precizat că PSD susține măsurile de relansare economică propuse, care fac parte din strategia fiscal-bugetară a României, în contextul în care inflația industrială a scăzut cu 1% în primele nouă luni ale anului.

Sursa video: Digi24