Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegație parlamentară australiană. România și Australia consolidează cooperarea economică și politică, cu accent pe energie, infrastructură și apărare

Discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale România-Australia în domenii strategice precum energie, apărare, infrastructură și logistică.

Întâlnirea a avut loc cu prilejul aniversării a 55 de ani de relații diplomatice între România și Australia, marcând un moment simbolic în consolidarea relațiilor politice și economice dintre cele două țări.

România și Australia pregătesc o misiune economică comună în 2025

În cadrul discuțiilor, a fost abordată organizarea, în 2025, a unei misiuni economice australiene în România, cu scopul de a facilita legături directe între companiile din ambele țări.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța Portului Constanța ca hub strategic pentru Europa Centrală și de Est, evidențiind proiectele de infrastructură rutieră care conectează România cu Ucraina și Ungaria.

Australia sprijină aderarea României la OCDE și analizează deschiderea unei reprezentanțe diplomatice

Oficialii australieni și-au exprimat sprijinul pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și au discutat despre deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București.

De asemenea, discuțiile au atins subiecte de actualitate precum reconstrucția Ucrainei și securitatea în regiunea Mării Negre.

Pe plan intern, premierul a recunoscut dificultățile fiscale prin care trece România, dar a subliniat că menținerea stabilității politice este crucială pentru sprijinirea mediului de afaceri și valorificarea oportunităților de creștere economică.