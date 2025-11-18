Întâlnire între Ilie Bolojan şi directorul AIE, Fatih Birol, despre starea actuală a energiei în România

Prim ministrul Ilie Bolojan l-a primit marţi la Palatul Victoria pe Fatih Birol, directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei, aflat în prima sa vizită oficială în România.

Discuțiile dintre cei doi au fost concentrate pe problemele sectorului energetic, în special lipsa unor capacităţi adecvate de stocare şi nivelul redus al legăturilor cu pieţele vest europene.

Fatih Birol a anunțat că agenţia este interesată pentru o colaborare mai amplă cu România.

El a mai spus că AIE este disponibilă de a realiza o evaluare completă a sistemului energetic naţional şi de a formula recomandări pentru îmbunătăţirea lui.

Guvernul a precizat marți, într-un comunicat de presă, că premierul şi directorul AIE au analizat perspectivele de cooperare, în contextul în care România ia în calcul aderarea la agenţie, în paralel cu procesul de aderare la OCDE.

Întâlnirea dintre cei doi a început cu premierul Bolojan care a prezentat situaţia actuală a energiei în România. Premierul a vorbit despre cât de diverse sunt sursele de energie ale țării, dar și ce obstacole influențează funcționarea pieței.

Astfel de limitări au efect asupra costurilor suportate de consumatori.

„România are un mix energetic solid şi în expansiune, însă, fără soluţii de stocare şi interconectări suficiente, ajungem să avem surplus de energie la prânz şi importuri scumpe seara, când producţia nu acoperă cererea. Cooperarea cu AIE ne poate ajuta să corectăm aceste dezechilibre, cu impact direct asupra preţurilor suportate de populaţie şi economie”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Executivul a transmis că directorul AIE a spus că este disponibil și dispus la o cooperare extinsă cu România, în acest context marcat de creşterea importanţei securităţii energetice în regiune.

„Au fost discutate şi subiecte precum evoluţiile recente ale pieţelor energetice, impactul războiului din Ucraina şi dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare pentru energie curată. Directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a precizat, de asemenea, că agenţia poate sprijini România cu expertiză tehnică de specialitate, prin realizarea unei evaluări complete a sistemului energetic, însoţită de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia”, a spus Guvernul.

„România oferă oportunităţi în domeniul energiei, iar expertiza AIE poate accelera proiectele care duc la sisteme mai eficiente, mai sigure şi, în final, la preţuri mai accesibile pentru consumatori. Vom consulta instituţiile responsabile şi vom analiza cea mai bună cale pentru a avansa către o eventuală aderare”, a adăugat Ilie Bolojan.

Guvernul a mai adăugat faptul că „rămâne angajat în dezvoltarea unui sistem energetic modern, mai bine conectat, mai eficient şi capabil să asigure preţuri mai stabile pentru populaţie şi economie”.