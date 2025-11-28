Fifor, atac la Bolojan: O țară întreagă a sperat că sprâncenele încruntate zi de zi anunță seriozitate

„Ilie Bolojan: încercat să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, am încercat să lucrez cu miniștri în funcție>. Bravo, domnule prim-ministru! Bravo, Moștene! Minunat! Ce să înțeleagă tinerii din țara asta dintr-o asemenea declarație? Că muncesc degeaba ani întregi ca să facă performanță? Că muncesc degeaba ca să fie cei mai buni? Că muncesc degeaba pentru a-și construi un CV corect, curat, meritat?”, a scris vineri pe Facebook Mihai Fifor.

Acesta îl întreabă pe premier ce să le spună copiilor: „Că șeful Guvernului – Guvern pe care și eu îl susțin – nu dă două parale pe tot ce i-am educat să nu fie: impostori și hoți? Asta e încurajarea pentru tinerii noștri? Așa îi convingem să rămână acasă? Arătându-le că ? Că poți fi ministru chiar și dacă ai furat? De data asta la CV?”.

Social-democratul spune că este revoltat și dezamăgit.

„Nu vreti să îl luați acasă, la Bihor, dacă e așa valoros? Așa să le spunem de acum celor care își construiesc cariera pe impostură? Capul sus? Ce dacă te-au prins, fraierii! Mergem mai departe! Nu sunt doar mâhnit, ca părinte, ca dascăl, ca român, domnule Bolojan. Sunt revoltat. Dezamăgit! Pentru că, brusc, toate erorile grave pe care le-ați făcut în educație capătă acun o explicație. Goana cu barda după dascăli din vară, hărțuiala inutilă și disprețul afișat nu mai miră pe nimeni. Atât s-a putut”, a adăugat Mihai Fifor.

El îl acuză pe premierul Bolojan că „încearcă” reforme pe spatele românilor care muncesc cinstit.

„O țară întreagă a sperat că sprâncenele incruntate zi de zi anunță seriozitate. Dar ele sunt doar pentru românii care muncesc cinstit și care astăzi sunt cu apa la gură din cauza pe care le tot încercați pe pielea lor. Lor ce le spuneți acum? Capul sus? în barcă>?”, a mai scris Fifor pe rețeaua de socializare.

Premierul României, Ilie Bolojan, a comentat joi seară, la Digi24, scandalul iscat în jurul CV-ului ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Premierul a spus că evaluarea miniștrilor trebuie să se facă pe baza activității lor, nu a diplomelor prezentate.